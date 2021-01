Los detalles de la demora del pago a los docentes de la UNSJ

Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dieron a conocer los detalles de porque se demoró el pago de los docentes y no docentes el pasado fin de semana largo. El secretario administrativo de la UNSJ, Pablo Padín, contó en los micrófonos de Canal 13 que todo se debió a un error informático del Banco Nación y la misma casa de altos estudios.

Padín explicó que la principal razón del problema es que se sumaron una serie de inconvenientes. Acto seguido, el funcionario universitario detalló que el lunes 28 estaban en condiciones de hacer las transferencias de los 4.000 pesos y el sueldo de diciembre, ya que el aguinaldo y los 5.000 pesos que se habían acordado en paritaria provincial, ya estaban depositados.

Por ende, desde la parte administrativa de la universidad trabajaron lunes y martes para que el miércoles en horario de mañana pudieran realizar la esperada trasferencia, para que los docentes y no docentes tuvieran depositado al día siguiente. Llegado el miércoles, un inconveniente con la empresa Link hizo que se demorara la operación. Además, desde el Banco Nación les comunicaron que no podrían realizar ninguna transferencia porque cerraron el proceso de balance y había un inconveniente informático.

Padín manifestó que entiende que a los trabajadores universitarios no les interese los inconvenientes que se puedan presentar y que solo querían tener sus haberes depositados. Si bien habíamos asumido el compromiso que antes del fin de semana largo del 31 de diciembre tendrían los docentes y no docentes su sueldo depositado, no se pudo lograr por cuestiones técnicas.

Por último, el Secretario Administrativo de la UNSJ expresó: ‘Sepan disculpar la comunidad universitaria, por el enojo que tuvieron que pasar en estos días, que es considerable por la expectativa que tenían’.

Cabe destacar, que finalmente este 6 de enero fueron depositados los haberes para todo el personal. Se trata de 4.620 agentes entre personal docentes y no docentes.