Activan fondos no reembolsables para productores afectados por el granizo

Durante la noche del martes la provincia fue azotada por un impresionante temporal de lluvia y granizo. Los más afectados fueron los pequeños productores de los departamentos de Caucete, San Martín, Rawson, Santa Lucía, 9 de Julio y Pocito, quienes tienen menos recursos para recuperase de la perdida. En comunicación telefónica con Banda Ancha, el secretario de agricultura, Marcelo Balderramo, aseguró que desde el Gobierno que han activado una ayuda prevista para estos casos.

“Es un aporte no reembolsable a través de un programa para asistencia contra contingencias”, dijo el Secretario de Cultura. Para acceder al mismo, los productores afectados que tengan 10 o 20 hectáreas se tienen que dirigir a la Dirección de Riego y Contingencias Climáticas y también pueden consultar en Secretaría de Agricultura.

Para productores hasta 10 hectáreas el aporte cubre la totalidad de los daños cotejados, en el caso de los productores que tiene hasta 20 hectáreas de cultivo la ayuda cubre hasta el 65% de los daños en la plantación, hay que destacar que en el último año se han duplicado los montos respecto del 2020.

El trámite se inicia y una vez que recibimos las denuncias, la espera técnica es de 72 horas aproximadamente, se constara la con los peritaje y luego se hace efectivo. Al respecto aclaró que se trata de una ayuda y no de un seguro, “tuvimos algunas quejas el pasado año por las distintas contingencias, pero debo aclarar que no es un seguro, sino un aporte no reembolsable a través del Estado que pone los fondos del Tesoro Provincial a disposición de los productores”, finalizó.