Unirá San Juan con Neuquén en bici para demostrar que se puede vencer el Parkinson

Omar Rojas quiere unir San Juan con Neuquén recorriendo 1250 kilómetros con el objetivo de incentivar a personas con Parkinson a dar lucha a esa enfermedad y demostrar que pueden vencerla. Su salida será desde Media Agua el próximo lunes 15 de noviembre a las 9 de la mañana, aunque busca ayuda logística para poder concretar su desafío. 'Cuando lo dije habían muchas para ayudar pero hasta ahora no tengo nada concreto', afirmó.

El hombre aseguró que el apoyo que tiene es de la gente más humilde pero que necesita ayuda política para poder hacerle frente a su travesía. ‘El lunes sí o sí salgo. Una persona se ha comprometido a acompañarme en auto pero sino saldré solo. Aunque digan que estoy loco se puede', añadió Omar, quien hace 14 años tiene esta enfermedad, a la cual comenzó a tratarla hace 4 años cuando pudo dedicarse plenamente a su vida.

'Antes no podía porque me dedicaba a la salud de mi mujer que estaba enferma, cuando ella fallecido comencé a dedicarme a mi vida para salir adelante. Fui a muchas provincias a tratarme hasta que desde Buenos Aires me enviaron a San Juan donde había un médico que me iba a ayudar a mejorar mi estado de salud. En internet comencé a enriquecerme sobre la enfermedad y cómo salir de ella. Hay muchos procesos para tratarla', agregó.

En este sentido, destacó que su tratamiento se basa en medicación, actividad física y acompañamiento psicológico. 'No es quedarse solo con la medicación sino que es importante seguir ocupando el tiempo y siendo tratado por un profesional que te contenga y analice los síntomas. Mi pasión es practicar ciclismo, estoy en un grupo al que me avoqué y como ellos corren constantemente me uní para prepararme para este desafío', dijo.

Quien desee ayudar a Omar puede contactarlo al 264 513 3068, su recorrido será durante algunos días, con paradas en diferentes localidades, todas sobre Ruta Nacional 40. Estoy esperando al lunes 15 de noviembre, estoy tranquilo porque sé que he entrenado bien y voy a hacer este desafío', remarcó.