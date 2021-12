Viñateros piden agilizar la refuncionalización de pozos inactivos para riego

Eduardo Garcés, presidente de la Asociación de Viñateros, pidió agilizar la refuncionalización de pozos para riego de productores. Cabe recordar que hace menos de un mes la Legislatura aprobó una ley para que el Estado ponga en funcionamiento bombas que pertenecen a productores en propiedades privadas.

No obstante, el dirigente señaló que hay muchos productores que tienen pozos que podrían refuncionalizarse, pero no cuentan con el dinero para poder financiar el costoso equipamiento. “Muchos tiene perforaciones pero el equipo de bombeo está roto. Ponerle una bomba nueva con toda la electrificación y cañerías hace falta 1 millón o 1,5 millones de pesos y hay muchos productores que no lo tienen”, aseguró Garcés.

Según comentó, el presidente de Hidráulica había informado el funcionamiento de 42 pozos, por lo que dijo que desde hace más de dos años plantean con insistencia que se necesitan no solo 300 perforaciones sino también solucionarle el problema aquellos viñateros que no tienen pozos en su posición. “Con eso no hacemos nada, necesitamos un promedio de 50 litros por segundo porque no le vamos a sacar más en promedio. Lo que serían 15 metros cúbicos más 10 o 12 que está trayendo el rio más 2 o 3 que le robemos al dique ya estaríamos regando medianamente bien”, declaró.

En su caso dijo que cuenta con cuatro pozos que funcionan hace dos meses, día y noche, las 24 horas. “¿Cómo voy a hacer para pagar la energía? no se, pero si no riego me muero”, expresó el referente.

Garcés, destacó que cuando se amplió por 2 años más la ley de sequía se agregaron dos artículos muy útiles. “Uno que ha dado resultado fue el hecho de que flagrancia actúe en los casos de robo de agua, por más que sean nuestro colegas pero siguen con la maña”, fijo y agregó, "también con los bañistas que hacen trancas que cuando se van a los sifones y hace un desastre, se sale el agua a la calle, rompe el asfalto y nosotros no podemos regar”.

Según explicó, el gobierno tiene la potestad de confiscar una perforación. Pero no se mostró partidario de esta medida por lo que señaló que sería bueno hacer un trato entre Hidráulica y los privados para que ponga un equipo de bombeo y se haga cargo de la electricidad y volcar esa agua a los ramos.

“Le estamos dando vueltas y todavía no tenemos ni una perforación funcionando, lo que nosotros queremos que se haga lo más antes posible porque es la única solución. Si esto va para largo, el año que viene terminamos de desaparecer”, aseguró.

Desmintió que esté en riesgo el agua para consumo humano ya que el rio aporta solamente tres metros a OSE ya que se está triplicando ese caudal. “Tiene que venir menos de tres metros para que esté en peligro el consumo humano”, dijo Garcés.

También aseveró que no es redituable guardar agua en los diques para el año que viene, y que sería un pésimo negocio ya que las propias autoridades de Hidráulica dijeron que se pierde el 40% de lo que se guarda. “Si guardamos 100 hectómetros vamos a tener 60%, es una estupidez guardar agua pro tanto tiempo. El agua hay que guardarla en el invierno para el verano y nada más”, finalizó.