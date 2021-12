Residente cordobés denuncia brutal golpiza por policías de la Comisaría 6°

En comunicación con Compacto 13 en la tarde de este marte, un residente cordobés, Fabio Álvarez, denunció que el pasado 10 de diciembre fue víctima de una brutal golpiza por parte de efectivos policiales de la Comisaría 6°, en Rawson.

Según comentó el hombre, venia empujando su auto que se había averiado en búsqueda de un mecánico cuando fue abordado por tres policías que lo increparon y lo voltearon al piso. “Me frenan unos policías con un mal tono y en el momento en que me increpan y yo les dije que hablemos bien”, en cuando el hombre dijo esto, le meten una partida en los tobillos, “me tiran al piso comienzan las patadas no solo del que me tiró, sino de dos compañeros más”.

El agredido, oriundo de Villa María, Córdoba, alquilaba en la provincia por el día, terminó preso en la Comisaria 6° y le radiaron el vehículo “por falta de oblea de RTO y por conducir en estado de ebriedad”, acusaciones que serían falsas según Álvarez. “Había un motón de gente detenida donde me han metido a mí y la persona que me dio un vaso de agua y un Actrón, era uno de los tantos detenidos que estaba ahí”, contó por la pantalla de Canal 13. Ahora enfrenta una multa entre 20 y 30 mil pesos para recuperar su vehiculo.

Luego de quedar en libertad al día siguiente, un efectivo le facilitó su celular, el cual había quedado dentro del auto que estaba incautado.

Por la golpiza el hombre tiene múltiples moretones en diferentes partes del cuerpo: en la cadera, la espalda y con un fuerte dolor en las cortillas, además del golpe que sufrió en la cabeza al caer al piso. “No me puedo mover de la cama, no me puedo levantar, no puedo toser”.

El hombre aún no ha realizado la denuncia formal ya que en el momento en que recuperó su libertad se tomó un colectivo a su provincia natal, “al encontrarme con este hecho y golpeado, lo único que hice es tomarme un colectivo y venirme a descansar a la casa de mi madre”, expresó.

“Quiero dejar sentado el miedo que me da a mí que haya una persecución o un destrato aún mayor. Espero que esto sirva para que sepan que la policía está actuando de esta manera”, finalizó el entrevistado.