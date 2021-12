Pase sanitario sí o no: qué opinan los sanjuaninos

A partir del 1 de enero, los mayores de 13 años deberán contar con pase sanitario para realizar algunas actividades en el país. Por ejemplo, será requisito para asistir a eventos masivos como recitales, espectáculos, discotecas o realizar viajes de contingentes, entre otras cosas.

La medida impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, busca prevenir una escalada masiva de casos con el avance de la variante delta en el país. Sin embargo, esta normativa ya despertó polémica entre los que se resisten a su implementación y los que están de acuerdo.

Sobre esto, Canal 13 consultó a algunos sanjuaninos. Si bien la mayoría estuvo de acuerdo con su implementación, varios reconocieron no estar vacunados y a la vez poco informados sobre la medida.

La primera consultada por el Móvil de este medio, manifestó su apoyo a la medida para “estar más prevenidos”. En este sentido, comentó que ya se había colocado las dos dosis de la vacuna contra el Covid 19, aunque reconoció no estar muy al tanto de la nueva medida. Además, dijo que no estaba muy enterada del pase sanitario. Sin embargo, aseguró que se había colocado las dos dosis de la vacuna contra el Covid 19.

Luego, otro joven sanjuanino también se mostró de acuerdo con la implementación del pase sanitario, aunque reveló que todavía no se vacunó.

Otro de los entrevistados opinó que la medida es positiva para el bien común. Además, sostuvo que es importante que la mayoría de las personas estén vacunadas, aunque señaló que no tenía mucha información respecto al pase sanitario.

El cuarto consultado se expresó totalmente en contra del pase sanitario. “Cada uno tiene su responsabilidad respecto a eso. Ponerlo de forma compulsiva no es lo más correcto. No me parece porque atenta contra la libertad de cada persona. Se intenta imponer demasiadas cosas y no se sabe si son demasiado inteligentes esas medidas. No estoy muy de acuerdo con esas restricciones porque después hecha la ley hecha la trampa. El pase sanitario no se quien lo expide, como lo van a expedir, si es confiable o no. La verdad que no tengo mucha confianza en eso”, manifestó.

El último entrevistado sobre el tema, en cambio, estuvo de acuerdo con la implementación de la norma al considerar que los ciudadanos “nos hemos descuidado un poquito”, respecto de las medidas preventivas contra el Covid 19.