'En enero los casos van a aumentar': ¿la tercera ola llega en vacaciones?

En vísperas de la temporada de vacaciones, hay alerta por la llegada de la tercera ola de Covid 19 en el país. Ante el crecimiento notable de los contagios en las últimas semanas, la comunidad científica entró en estado de alerta y los investigadores prevén por estas fechas el comienzo de una nueva etapa de contagios masivos.

“A nivel nacional lo detectamos el 13 de octubre cuando cambio la tendencia de la curva de contagios que venía bajando. En ese momento, la variante Delta tenía una dominancia del 40%”, explicó Daniel Patiño, investigador sanjuanino del CONICET en Banda Ancha.

Actualmente, la dominancia de la variante Delta alcanzó el 80% en todo el país. A raíz de este dato, los científicos creen que es inminente un crecimiento exponencial de casos. “Cada 10 hisopados 8 tienen Delta, a nivel nacional”, sostuvo Patiño.

Como ocurrió en las olas anteriores, la circulación viral del virus comienza en las ciudades más densamente pobladas como Bueno Aires, Santa Fe, Córdoba y gradualmente se expande a las demás provincias.

De este modo, la tercera ola coincidiría con la época de vacaciones en el país, según comentó el científico sanjuanino. “En enero los casos van a comenzar a aumentar. Vamos a los mismos escenarios que tenían los países centrales cuando Delta tomo el 100% de dominancia. Va a haber mucha cantidad de contagiados, pero menos internaciones y fallecidos”, pronosticó el investigador.

Ante este panorama, Patiño señaló que será fundamental la vacunación para resistir el impacto del virus. “Actualmente hay una población vulnerable de entre el 30% al 50% y es donde va a impactar la tercera ola. Sobre todo, en las personas no vacunadas, o que tiene solo la primera dosis”.

“También hay un porcentaje de personas que se les ha vencido el plazo de la segunda dosis, que ya han pasado más de 5 meses y no tienen el refuerzo. Ellos están susceptibles a ser contagiados por la variante Delta”, comentó.

No obstante, el científico valoró el avance de la vacunación en el país y sostuvo que ayudará a que el impacto y las consecuencias sean menores. “Esta tercera ola seguramente nos encuentra a muchos vacunados y el impacto a nivel de fallecidos e internación va a ser mucho menor”, dijo.

¿Cuánto va a durar la tercera ola?

Para Patiño, es difícil estimar cuánto será la duración de la tercera ola de Covid 19. “Lamentablemente esta ola tiene una suba de casos pronunciada, se llega a un pico y luego comienza a descender. Lo que se está observando es que ese pico no se ha alcanzado todavía en los países centrales. Probablemente nosotros tampoco tendremos un pico porque detrás de esta ola viene Omicrón. Con lo cual esto viene para quedarse por bastante tiempo, pero el impacto va ser a menor que con respecto a la primera y segunda ola que hemos tenido”, señaló.

Sobre la posibilidad de implementar medidas ante la escalada de casos, Patiño no descartó volver a las restricciones de circulación como ya lo hicieron algunos países como Holanda, Austria o Australia. “En esos países tienen que llegar a ese extremo porque el sistema sanitario comienza nuevamente a estresarse y a estar cerca del colapso. Y en esa situación extrema hay que tomar estas restricciones. Sabemos que no son bienvenidas, pero junto con la vacuna es lo más eficiente para cortar la circulación. Tienen que llegar a esos extremos porque todavía ellos tienen un porcentaje de la población que no se ha vacunado o no completan el esquema de las segundas dosis. Estamos hablando de poblaciones vulnerables como las que tiene Argentina”, explicó Patiño.

De esta manera, insistió con la importancia de la vacunación. “La única manera de poder combatir fuertemente la circulación viral es con la vacunación. Si llegásemos a un 90% de la población vacunada con dos dosis le va a costar al virus circular y las condiciones sanitarias no serían graves. Lamentablemente hay un porcentaje que no se quiere vacunar que es cerca del 20%. Eso pasa en los países centrales y también en Argentina en el mismo porcentaje más o menos”, dijo.

Y agregó: “Este grupo de personas son las que están complicando la situación sanitaria en los países centrales, llegando al punto del colapso sanitario. Porque a pesar de que Omicrón re infecta, también produce más internaciones. Y el sistema inmunológico, aunque no tenga patologías previas, necesita internación”.