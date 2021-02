"Dios me tuvo lástima", se salvó del terremoto en un ranchito de 110 años

Ramón Rodríguez dio su testimonio a Canal 13 sobre lo que vivió con el terremoto del pasado 18 de enero, a un mes de haberse producido el movimiento sísmico. Aseguró que vivía en un ranchito de "110 años", "me llovía todo, me salvé porque Dios me tuvo lástima", dijo conmovido y resignado.

Contó que por suerte no le dio neumonía porque estuvo resfriado a causa de mojarse y pasar un poco de frío en las condiciones en que vivía. "Éramos 4 o 5 hermanos y aquí nos quedamos, mi viejo y mi vieja ya no están, pasó lo que pasó y yo no sé como salí" relató mirando unas paredes de caña y mobiliario tapado con nylon a la intemperie, en Pocito, una de las zonas más azotadas por el sismo del pasado mes de enero.

En el mismo terreno que ocupan ahora el Gobierno instaló una de las 25 casas donadas por el Gobierno de Misiones por lo cual Ramón se mostró agradecido. Aseguró que sólo faltan algunas instalaciones menores como la electricidad, pero pronto podrá ocupar su nuevo techo. Mientras tanto se resguardan en cañizos precarios luchando contra el sol, el viento y la lluvia que en este mes de febrero ya se hizo presente.