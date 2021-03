Daniel Gervasoni: 'Meritello nos echó con mucha violencia hacia niños y mujeres'

El Club Rivadavia y la Federación de Judo se vieron envueltos en un escándalo tremendo al dejar afuera a 25 chicos del Provincial sin un motivo válido. Una de las afectadas fue la prometedora judoca Ornella Gervasoni. Su padre aseguró que el presidente de este ente los echó del lugar con violencia hacia niños y mujeres.

Daniel Gervasoni es el papá de Ornella, una de las deportistas a las que no les permitieron competir durante este sábado. El hombre intentó en repetidas ocasiones tener una conversación fluida con Juan Francisco Meritello, presidente de la Federación. Sin embargo esto no pudo ser posible y el dirigente actuó de manera violenta.

"No nos dio ningún argumento. Meritello nos echó a todos con mucha violencia hacia los niños que lo estaban viendo y también con una violencia hacia las mujeres que no se entiende. 'No tienen nada que hacer acá' nos dijo. Lo más triste de todo es que los niños tengan que vivir esto", expresó al móvil de Canal 13.

Gervasoni destacó que no hay ningún argumento legal o excusa lógica para que Meritello actúe de esta manera tan reprochable. Aseguró que deliberadamente se dejó afuera a chicos y chicas menores de edad, perjudicando tremendamente su carrera deportiva.

"Ya hay antecedentes de varias denuncias sobre como actúa esta persona, pero hoy ya me parece que sobrepasó todos los límites dejando a niños fuera de un torneo provincial deliberadamente. Los niños están esperando una respuesta de la Federación pero es totalmente arbitraria. Para Ornella tiene mucha relevancia porque no puede dejar de participar de un torneo provincial porque le antecede para poder ir a un nacional. Esta presente acá y no la dejan competir sin ningún argumento, es inentendible", sentenció.