SEC: 'Garbarino y Compumundo confirmaron que no planean cerrar'

La secretaria general del SEC, Mirna Moral, afirmó en Canal 13 que Garbarino y Compumundo les confirmaron que no está en sus planes cerrar sus sucursales en San Juan, ni ofrecer retiros voluntarios a sus empleados. 'De todas formas admitieron estar pasando un momento difícil desde hace varios meses', aseguró.

En Buenos Aires, la representante se enteró que hay sucursales de Garbarino que se les terminó el contrato y no lo renovaron y cerraron sus locales. 'En San Juan aparentemente no estaríamos en esas condiciones pero tendremos un acercamiento para ver cuándo se terminan los contratos', agregó.

Es que, según Moral pareciera que la nueva modalidad es no renovar los contratos y los empleados se enteran cuando van a trabajar y las sucursales están cerradas. 'Por ahí es porque no pueden pagar pero vamos a prevenir esas situaciones estando cerca de nuestros compañeros', destacó la representante.

Moral también explicó que 'Garbarino y Compumundo (misma empresa) les venían liquidando el sueldo atrasado y dándoles porcentajes. Se firmó un convenio para que reciban un adicional de $9.000 en tres pagos pero en San Juan y el resto del país les abonaron solo $3.000 y les adeudan las dos otras cuotas'.

En cuanto a esto, remarcó que en el último mes les abonaron un porcentaje de febrero y a los que no estaban trabajando por Covid 19, certificado médico o vacaciones no les liquidaron. 'Estamos hablando de cinco empleados a defender y el encargado que no está en nuestro convenio', se explayó Moral.