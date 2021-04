Un bebé perdido, un chofer y la dramática historia que se convirtió en un Milagro de Pascuas

Una situación insólita y milagrosa sorprendió a un chofer de colectivos sanjuanino en horas de la madrugada del domingo. Juan Maya realizaba su recorrido habitual a bordo de la Línea 35 en el departamento Rivadavia, donde quedó perplejo al ver a un bebé de tan solo 2 años deambulando por la calle.

Todo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en las inmediaciones de calle Rastreador Calivar a pocas cuadras de Ignacio De La Roza. Allí, Maya vio al chico desnudo y descalzo caminando sin rumbo alguno.

"Me largué a llorar, se me pasaron tantas cosas por la cabeza. Mirá si yo u otra persona lo lleva por delante. Fue un milagro de Pascuas lo que sucedió”, dijo el hombre a Cadena New Noticias.

Sin dudarlo, bajó del micro y rescató al pequeño. Primero intentó localizar a sus padres o algún responsable pero no lo logró. Ante esa situación, tomó al nene en brazos y llamó al 911. Efectivos policiales llegaron al lugar y se hicieron cargo del pequeño.

Horas más tarde, alrededor de las 9.30, los padres del menor llegaron a la comisaría para realizar la denuncia por su desaparición y pudieron encontrarse con el niño. Las autoridades investigan como salió el pequeño de su casa.

El hecho tomó notoriedad a nivel nacional ya que algunos medios como Crónica, se hicieron eco de esta noticia.