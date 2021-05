Suspenden las clases en una popular escuela sanjuanina por casos de Covid 19

Este miércoles, las autoridades decidieron suspender las actividades en la Escuela Boero por casos de coronavirus en su comunidad. La medida fue confirmada por el director de Educación Técnica, Orlando Blanchero.

Según mencionó el directivo en diálogo con una radio sanjuanina, se procedió al cierre de la institución escolar para que se lleve a cabo una desinfección. La misma tiene que ver luego de que se decidiera suspender las actividades por casos confirmados de Covid 19.

En cuanto a los contagios, Blanchero señaló que no existe una vinculación epidemiológica contundente que permita constatar que el contagio se produjo en el interior de la escuela. En ese sentido mencionó que “las personas, si bien tienen vinculación porque son docentes y no docentes, no comparten el mismo ámbito de trabajo. No están en la misma burbuja pero consideramos que se cumplen las condiciones para la suspensión de clases".

Finalmente, la autoridad educativa aseguró que como indica la resolución de la suspensión de la actividad escolar, la misma será por 48 horas en todos los turnos de la institución.