Un conocido supermercado volvió a incumplir con el horario de cierre

Una vez más, un conocido supermercado en San Juan continúa incumpliendo con las normas sanitarias que rigen en la provincia por nueve días. Esta vez se trata de Chango Más ubicado en calles Maradona y Benavidez, en Chimbas, que no permitió que sus empleados salieran a las 18, como está estipulado. Es por este motivo que se presentó el Sindicato Empleados de Comercio junto con la Policía para hacer cumplir al establecimiento comercial.

Según explicó la secretaria general del SEC, Mirna Moral, en Compacto 13, el lugar no puede recibir más clientes después de las 17.15 y a las 18 los empleados deben salir debido a que después de esa hora no pueden deambular por la calle. "Retienen al personal hasta las 20, no están cumpliendo con esa parte. Venimos trabajando desde el sábado con esto y todavía no lo logramos", destacó Moral.

La secretaria general se refirió a lo que ocurrió el sábado pasado, cuando el Café América ubicado en Rawson tampoco dejaba salir a sus empleados antes de las 20. Ahora, este jueves por la tarde, Moral se comunicó con autoridades de Buenos Aires del Chango Más sobre el tema. "Ellos entienden que hasta las 18 se pueden quedar los clientes y después de esa hora pueden estar el personal porque tienen una autorización", detalló.

"Sabemos que hay personas que deben quedarse más tiempo como los cajeros, pero repositores y personal de limpieza llevan más de una hora adentro, a pesar de que los clientes se fueron hace rato", explicó Moral. Por otro lado, la secretaria general destacó que el resto de los supermercados en San Juan sí cumplen con las normas sanitarias, como Yaguar, Carrefour, Walmart y más. "Esta mañana nos acercamos al Easy para sugerirles también su horario de cierre, ya que ellos funcionan como ferretería", finalizó.