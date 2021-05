"Esto duele demasiado": el mensaje de la hermana a uno de los fallecidos

Este miércoles por la noche se produjo un terrible triple choque en Ruta Nacional 40, a la altura de Matagusanos. En un primer momento fueron dos personas quienes perdieron la vida en ese lugar y ambas viajaban en un ato Fiat Agro. Una de ellas era Miguel Ángel Rodríguez, de 37 años, a quien su hermana le dedicó un triste mensaje en redes sociales.

"Cuántas cosas pasan por mi mente, cuántos recuerdos me invaden el alma", empezó a contar Cintia para su hermano. "El dolor de saber que ya no te voy a volver a ver hace que mi corazón se parte en pedazos. Mi gordo, cuánto me duele tu partida, cómo quisiera que todo esto sea un sueño. No sé cómo se hace para ser fuerte y asimilar que no estas. Esto duele demasiado, por Dios", finalizó Cintia.

En el mismo mensaje, la hermana de Miguel Ángel publicó algunas imágenes junto a él, en donde se los ven compartiendo momentos junto a otros amigos. Cabe destacar que Rodríguez era quien conducía el Fiat Argo con destino a Jáchal, y fue uno de los vehículos que se llevó la peor parte del accidente al chocar de frente contra la camioneta Chevrolet.

Como acompañante de Miguel Ángel viajaba Garay Eliana Beatriz, de 33 años oriunda de Huaco como él. En el asiento trasero iban Garay Matías Daniel de 27 años y una menor de 9 años, todos del departamento Jáchal. También estaba Garay Dominga de 58 años, quien perdió la vida producto del accidente.