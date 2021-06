El Proyecto Águila cumple 3 años: "Cuando arranqué me dijeron estás loca"

El próximo 21 de junio el Proyecto Águila cumple tres años y su fundadora, Vivi Fornés, contó en Banda Ancha cómo planean celebrar la fecha y recordó lo complicado que fue dar los primeros pasos. "Cuando arranqué me dijeron 'no lo hagas, estás loca, es muy difícil' y tenían razón", manifestó entre risas.

El refugio funciona todos los días, las 24 horas y le da asilo a personas en situación de calle. En junio de 2018 Vivi Fornés decidió embarcarse en la aventura para ayudar a sanjuaninos que no tenían dónde dormir, sobre todo en invierno. "Ha sido un aprendizaje muy grande estos tres años y realmente no lo puedo creer. Si me preguntás si lo haría otra vez, te digo que si pero no de la misma manera que arranqué", explicó Fornés.

Asimismo, Vivi comentó que mantener el refugio no es trabajo sencillo. "Por un lado tenemos el mantenimiento del refugio, que es sumamente difícil porque todos los días hay que estar pidiendo, ordenando, recibiendo y entregando cosas", puntualizó. "Por el otro lado, es tan difícil la contención en la parte emocional porque nosotros no somos psicólogos ni profesionales de la salud como para saber abordar muchos temas", detalló Fornés.

Durante pandemia, a Vivi se le ocurrió crear un programa de radio que se produce en el Proyecto Águila. "La idea me pareció muy interesante y aparte para hacer algo productivo durante los confinamientos. ¿Qué hacés en un lugar tanto chico sin tener nada? Y bueno hay que buscar las herramientas y nosotros teníamos un celular y WIFI", contó Vivi. "Creo en la importancia de poder expresarse y que las personas puedan conocerlos, verlos y escucharlos".

Es por este motivo que el próximo 21 de junio, para celebrar el tercer aniversario el Proyecto Águila planea un programa especial. "El refugio es como si fuera un hijo para mí y no lo podemos dejar pasar así como si nada. Pero como no podemos reunirnos dijimos con los chicos de hacer un programa diferente", detalló. Además, Fornés festejó la donación de pinturas para renovar el lugar y también "renovar energías y generar esperanzas", finalizó.