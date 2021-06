Presencialidad Voluntaria: los gremios respetaron la voluntad de los padres

Este lunes el Gobierno y los gremios docentes acordaron el regreso a las escuelas bajo un sistema de Presencialidad Cuidada Voluntaria. Los dirigentes sindicalistas celebraron que se representara a los padres de los alumnos.

En la tarde de este miércoles se el Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac y el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, se reunieron con los referentes de los gremios docentes, de UDA, Julio Roberto Rosa; de UDAP, Luis Lucero y de AMET, Daniel Quiroga. Del encuentro surgió el acuerdo en la que acordaron el regreso a la Presencialidad Cuidada Voluntaria para los alumnos, a partir del próximo lunes.

"Hemos venido en función de lo que hemos conversado con los docentes y con los directivos. Los 3 gremios paritarios manifestamos la necesidad de una alternativa, que surgió con esta Presencialidad Cuidada Voluntaria", manifestó Sosa. En este marco, destacó que la medida fue tomada "también atendiendo a que los padres puedan tomar decisiones, que son parte de este consenso, aunque no estén presentes",

"Creemos que estamos haciendo todo lo humanamente posible para mejorar el proyecto educativo en la provincia a sabiendas de que la presencialidad es la que tiene mayor impacto de aprendizaje pero teniendo en cuenta las dificultades que existen vamos a continuar con las reuniones técnicas con las autoridades del ministerio de Salud y el control de la plataforma Cuidar Escuela", cerró el dirigente sindical.

Por su parte, el Secretario General de la AMET, Daniel Quiroga, remarcó que la ventaja de la modalidad es que "aquellos padres que quieran enviar a sus hijos los van a mandar y si no, no lo van a hacer". En tanto, Luis Lucero, dirigente de UDAP, aclaró que este "avance" se dio por la inoculación de docentes y sostuvo que cada padre podrá hacer su propia evaluación sobre si enviar o no a su hijo a la escuela. Asimismo, explicó que los que no vayan podrán acceder a las clases de forma virtual.