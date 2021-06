Sanjuaninos llegaron a hisoparse y encontraron todo cerrado en el Cantoni

En la mañana de este lunes algunos sanjuaninos llegaron hacia el estadio Aldo Cantoni para poder ser hisopados pero se encontraron una sorpresa cuando encontraron todo cerrado. Se trata de una imagen atípica, ya que es el principal centro de hisopados de la provincia.

Según pudo observar a primera hora de la mañana el móvil de Canal 13, este lunes fueron varios los sanjuaninos que terminaron sorprendidos cuando intentaron llegar a hisoparse en el estadio Aldo Cantoni. Esto significó un inconveniente para varios sanjuaninos sospechosos de coronavirus que se acercaron con síntomas para poder conocer su diagnóstico de salud.

Es que las personas que se acercaron a hisoparse lo hicieron porque normalmente este centro de hisopados solo suele parar su actividad los días domingos. Sin embargo, al ser un día feriado, esta vez desde Salud Pública no avisaron previamente que no iba a haber actividad y algunos sanjuaninos se trasladaron para no poder hacerse testear.

De hecho en las afueras del estadio ni siquiera se pudo observar algún guardia de seguridad ni alguna guardia que notifique que no se iba a trabajar en esta jornada. Cabe destacar que desde Salud Pública si habían avisado que durante este lunes feriado no iba a haber campaña de vacunación para que se pueda retomar mañana martes pero no que se iba a suspender la actividad de testeo durante este feriado.