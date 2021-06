Muerte de un joven por Covid 19: 'El 107 está dejando morir a la gente'

'No sé quién maneja el 107 pero les están pagando para dejar morir a la gente'. Gustavo González denunció ante Canal 13 que el servicio de emergencias médicas es el responsable por la muerte de su hijo Miguel. El joven falleció en su casa mientras se encontraba aislado por Covid 19. Su familia sostuvo que hubo un mal accionar ya que no recibió la asistencia correspondiente.

'El martes 15 de junio le dieron resultado positivo y se tuvo que aislar con sus cuatro hermanos, la madre y su abuelo que viven en la misma casa. El sábado (19) sufrió una descompensación y llamaron al 107 pero nunca atendieron. Tuve que llamar al 911 para que a través de ellos llegara el 107. Encima la ambulancia fue después de que llegaran los patrulleros', relató.

De acuerdo al relato del padre, el sábado le dieron una medicación, el domingo se la cambiaron por otra y el lunes se la volvieron a cambiar por otra. 'Me dijeron que no me hiciera problema porque él estaba bien y que no lo internaban porque no habían camas. El lunes (21) volvió a tener problemas, no podía respirar, y en la madrugada mi hijo falleció', señaló el hombre.

Miguel padecía obesidad grado 1 e hígado graso. 'Hubo mala atención, el día que falleció la ambulancia tardó 45 minutos en llegar. Uno de mis hijos le tuvo que realizar RCP y ahora está aislado por Covid 19. Los médicos llegaron cuando él ya había fallecido. Encima mi hijo estuvo horas tirado en el piso hasta que llegó da doctora que hizo el acta de defunción', agregó.

Sumado a esto, el cuerpo de Miguel quedó en el suelo hasta que su padre hizo los trámites para su traslado en la cochería. 'Pedí que le hagan autopsia pero me dijeron que no se podía. Es muy traumático lo que vivió mi familia, no entiendo la burocracia porque es inhumano lo que le hicieron. Quiero que esto no le pase a ningún otro sanjuanino', remarcó el padre conmovido.