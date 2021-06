Distanciamiento, sanitización y sugerencias: el protocolo de la UNSJ para las elecciones

El Gobierno de San Juan aprobó el protocolo presentado por la Universidad Nacional de San Juan para realizar las elecciones generales. Los comicios se desarrollarán bajo estrictos protocolos y pedido de conciencia por parte del establecimiento.

"Este viernes llegaron los aportes de la provincia, ha sido aceptado en un 99% el protocolo elaborado por universidad", informó el Secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Pablo Padín. El 1% que no convenció al Gobierno tenía que ver con sugerencias que desde la alta casa de estudios evaluaron, pero decidieron no tomar.

"Hay particularidades y protecciones para todos los que van a votar y los que trabajan en la elección: barbijo, kit sanitizantes en todas las mesas, distancia social de 2 metros en las colas, limpieza cada dos horas de los cuartos oscuros, los presidentes y fiscales de mesa usarán barbijo y máscaras", detalló Padín.

"Nos sugirieron el voto virtual, pero no lo podemos realizar. La otra opción que nos dieron es hacer turnos para que no se acumule en horarios picos la asistencia de los votantes", comentó. No obstante, aclaró que "la universidad determinó por una sugerencia al electorado que vaya en tal o cual horario según par o impar, pero es solo sugerencia, puede ir a cualquier hora a votar la persona".

"Se hizo un gran esfuerzo por todos los especialistas de higiene y seguridad de salud, de la junta electoral, lograr un protocolo muy sólido ante una situación absolutamente novedoso. Vamos a tener que votar con mucho cuidado", manifestó.