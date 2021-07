Aseguraron que muchos de los fallecidos por Covid tenían comorbilidades

Un día después de que San Juan superará la cifra de los mil muertos por Covid 19, desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron que muchos de los sanjuaninos víctimas del virus eran pacientes de riesgo. ‘Lamentablemente mucha gente que murió tenía comorbilidades’, dijo al móvil de Banda Ancha este viernes, la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré.

La profesional indicó que a la hora de tomar la cifra de decesos, hay que tener en cuenta la tasa de letalidad y mortalidad sanjuanina, que comparada con la medida nacional y con las provincias de Cuyo, es la más baja. También se debe tener en cuenta la densidad poblacional de la provincia, indicó Jofré.

La funcionaria de Salud Pública aprovechó la cámara de Canal 13 para recordarles a los sanjuaninos que están abiertos los consultorios para todas aquellas personas que sufren comorbilidades. ‘Si hay una persona que hace mucho no va a una consulta por su obesidad, diabetes, hipertensión, que se hagan un control, que estén bien por si en algún momento se contagian. Que se cuiden, y si se llegan a contagiar que estén en buen estado de salud y vacunados’, expresó.

Sobre la cantidad de sanjuaninos que aun pudiendo vacunarse contra el Covid 19 elijen no hacerlo, Jofré manifestó que ‘más que nunca hay que vacunarse’. La profesional de la salud indicó que es ‘la herramienta de este momento’. También señaló que el virus mutó desde marzo del 2020 a la fecha, suman do un argumento más de porque la población debe estar vacunada.

‘Tenemos disponibles tres vacunas. El estar vacunados no significa que los sanjuaninos van a dejar las medidas sanitarias de lado, y no se van a seguir cuidando, no, se tienen que seguir cuidando y además vacunarse si todavía no la hicieron’, expresó Jofré.

Acerca de la demora de segundas dosis de Sputnik V a la provincia, la Jefa de Epidemiología aseveró que si bien no están llegando la cantidad de dosis suficiente para vacunar a las personas que deben completar su inmunidad con la segunda dosis, la primera aplicación de la vacuna rusa ya brinda mucha inmunidad. La segunda dosis es un refuerzo que prolonga en el tiempo esa inmunidad’, manifestó.

Por último, Jofré contó que a medida que lleguen las vacunas Sputnik V a San Juan avisarán. ‘Que los sanjuaninos se queden tranquilos que les vamos a avisar, cuando recibimos algún cargamento, no nos importa si es sábado o domingo. La cantidad que llega se coloca en uno o dos días’, cerró.