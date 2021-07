El Gobierno determinará el 5 de agosto si adelantan el 7% previsto para octubre

En la mañana de este lunes, los gremios docentes se reunieron con el Gobierno para reabrir la paritaria. Alrededor de las 10 los representantes de UDAP, UDA y AMET le plantearon al Gobierno adelantar el 7% de aumento programado para octubre. Luis Lucero contó a Diario 13 que el motivo del pedido en el encuentro, fue porque el salario de los maestros está perdiendo con la inflación.

El Secretario General de UDAP aseguró que el Gobierno los recibirá el 5 de agosto, en donde confían tendrán una ‘respuesta favorable’. ‘Le planteamos al Gobierno de la provincia en razón a la situación, a los efectos inflacionarios, al acumulado anual, a la sumatoria que llevamos desde enero de 2021 a junio, hicimos un planteo relacionado con el salario mínimo vital y móvil, la canasta básica', expresó.

Sobre la regulación de los pagos atrasados desde marzo de los docentes suplentes, Lucero comentó que plantearon la creación de un instrumento legal que agilice el cobro de los maestros en esta situación. ‘Los docentes suplentes saben cuándo ingresan, pero no cuando cobran, y esto no puede ser así. No pueden esperar 5 o 6 meses para cobrar, estos mecanismos hay que eliminarlos’.

Por último, el gremialista aseguró que los docentes suplentes cobrarán los días 2, 3 y 4 de agosto los meses de marzo a julio con el aumento del 6% correspondiente para el corriente mes. La secretaria administrativa de Educación, Daniela González aseguró a este medio, que la fecha tope para el cobro para este grupo de educadores sería el 3, algo que finalmente no se cumplirá, puesto que el calendario indica que el último tramo lo hará el 4.