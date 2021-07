Escasez de agua: proponen regar por 45 días seguidos

San Juan viene sufriendo escasez de agua desde el 2020, y en este 2021 la situación se agudizó. Luego de que se pronunciara la Dirección de Hidráulica, sobre el tema, y confirmaran que la provincia sufre falta de agua para riego, planteando un escenario muy complicado, desde la Federación de Viñateros salieron responderle con la solución que proponen.

El presidente de la citada federación habló con Compacto 13, y propuso que se riegue en agosto por 45 días seguidos. Eduardo Garcés explicó que si bien es un año complicado, y en las últimas reuniones con Hidráulica no obtuvieron respuestas, son optimistas de cara a futuras reuniones con el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, y el Gobernador para solicitarle trecientas perforaciones para que sea posible el riego.

El también presidente de regadío de Chimbas comentó que hace tiempo vienen solicitando al gobierno que pusieran en funcionamiento 300 perforaciones para hacer frente a esta falta de agua. ‘El agua que nos quieren nos va a matar, es el certificado de defunción a muchos productores medianos y pequeños’, expresó.

Garcés contó que a los productores un parral cuesta 3 millones de pesos, por lo que la falta de agua para regar trasforma toda la situación en crítica. ‘Si se secan los parrales será un problema a nivel social, son alrededor de 200 mil familias que viven de forma indirecta de la actividad’, aseguró.

‘Hay mucha calentura en los productores, porque nos dijeron que en agosto recibiríamos un turno o dos y en septiembre solo uno para el riego’, contó el director dela Federación de Viñateros. ‘En enero no nos sirve regar, si no es en agosto no nos sirve’, expresó.