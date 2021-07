Horror: denuncia que su tío llevaba un día muerto en el hospital de Sarmiento y no les avisaron

Félix Elizondo tenía 90 años, murió por Covid en el hospital de Sarmiento y no le avisaron a su familia.

Una familia del departamento Sarmiento denunció una grave situación que ocurrió en el hospital Ventura Lloveras. El día que le iban a dar el alta a su tío, les informaron que el hombre había fallecido el día anterior.

Marcela González, sobrina del hombre fallecido, compartió su duro testimonio con Diario 13. La mujer, comentó que Félix Elizondo de 90 años estuvo varios días internado en dicho centro de salud tras una caída que sufrió en su domicilio.

Todo comenzó el pasado domingo 27 de junio cuando Félix se cayó en el baño de su casa. Por ese motivo lo llevaron al hospital Lloveras donde le realizaron una placa, le aplicaron calmantes y le realizaron análisis que dieron como resultado una infección urinaria. Luego de 2 horas en observación, el médico le dio el alta y el hombre volvió a su domicilio en el barrio Patagonia II de la localidad de Media Agua.

Sin embargo, la mujer relató que no se quedó conforme con el diagnostico que había recibido por parte de los profesionales del hospital de Sarmiento. Ante ello, llamó a un médico particular para que revisara nuevamente a su tío el día lunes 28 y detectaron que padecía un cuadro de neumonía por una pequeña mancha que descubrieron en sus pulmones.

El medico indicó inmediatamente la internación de Félix Elizondo, quien fue trasladado nuevamente al hospital Lloveras. Como ingresó con un cuadro de neumonía, el hombre quedó internado en el área Covid 19 como caso sospechoso. Si bien, el primer test que le realizaron dio negativo, días más tarde, la prueba de PCR confirmó el resultado positivo para coronavirus, indicó la denunciante. Sin embargo, aclaró que el hombre anteriormente no tenía síntomas y estaba en buen estado de salud.

Desde el momento en que quedó internado, la familia del hombre indicó que recibieron informes diarios de su situación. En todos le dijeron que el paciente estaba evolucionando bien. El día sábado 3 de julio, la familia de Félix recibió la última noticia sobre el hombre por parte del nosocomio. “La Dra. Astroid llamó por última vez diciendo que estaba estable, mejorando lento, pero bien”, dijo la sobrina.

La profesional, también les comunico que le iban a retirar el oxígeno de a poco para ver como evolucionaba y si todo iba bien, el lunes 5 de julio podía recibir el alta.

Sin embargo, lo que parecía una buena noticia, rápidamente se convirtió en una pesadilla. El domingo, la familia no recibió el parte médico del paciente por parte del hospital. El día lunes tampoco les informaron sobre su estado de salud y sus familiares comenzaron a desesperarse.

Ante esta situación, se dirigieron al hospital para tener alguna novedad sobre Félix. Una vez ahí, pidieron hablar con los médicos a cargo, pero el personal de seguridad les informó que el hombre no estaba en la lista de pacientes internados.

Los familiares insistieron para obtener noticias y les dijeron que el doctor de turno todavía no había revisado a los pacientes y no tenía información. No conformes con las respuestas, siguieron reclamando y el personal de seguridad nuevamente les pidió paciencia mientras averiguaban que había pasado con Félix Elizondo.

Casi una hora después, uno de los médicos del hospital finalmente le dio la peor noticia. “Nos dijo que mi tío había fallecido el domingo a las 7 de la mañana y no fueron capaz de llamar para avisarnos”, manifestó Marcela a este medio.

“Mi tío llevaba dos días muerto y no nos llamaron tuvimos que ir nosotros a preguntar y nos encontramos con esa terrible noticia. En el hospital hicieron abandono de persona, lo mataron por que la doctora nos dijo que estaba mejorando lento pero bien, el lunes le daban internación domiciliaria.... pero no fue así, lo entregaron muerto y dicen que supuestamente fue muerte por Covid, no le pudimos dar una despedida como él se lo merecía”, expresó además en sus redes.

Incrédulos por la noticia, la familia pidió reconocer el cuerpo. “Lo tuvieron en la morgue en una bolsa. Desde el primer momento fue toda una mentira. El médico que estaba no se hizo cargo, él quiso poner la fecha de defunción que era el día lunes, pero no saben cuándo fue concretamente”, dijo la mujer. Lo cierto es que en el certificado de defunción, los médicos certificaron que se trató de un paro respiratorio por una neumonía crónica asociada a Covid 19, informó la familia.

“Nadie se hizo cargo. Pedimos hablar, hemos pedido un escrito donde tienen que informar y dar una explicación. No tenemos respuesta hasta ahora. Se lavaron las manos, hay varios casos y la gente se queda callada porque no hay solución”, sostuvo.

Como si esto fuera poco, en el lugar se generó un revuelo por el reclamo de los familiares y tuvo que intervenir la policía. La sobrina del fallecido, denunció que el médico que realizó el acta de defunción intentó colocar la fecha el lunes, pero la familia lo evitó y le pidieron poner la fecha del domingo.

Luego del hecho, la familia comunicó que van a iniciar acciones legales contra el hospital Ventura Lloveras porque necesitan saber cómo pasó y por qué no llamaron para avisar que Félix había fallecido. “Él era una persona sana. No lo llevamos enfermo, lo llevamos por un golpe y terminó de la peor manera”, señaló.

“Hago responsable a la directora y a la guardia que estuvo ese domingo. Juegan con la vida de las personas, ojalá Dios les dé su merecido”, manifestó en las redes Marcela.

La mujer, dijo que esperan que se haga justicia. “Él era una persona mayor uno estaba preparado para lo peor. Pero no de la manera que se hizo no. Yo pido justicia, lo dejaron morir, lo abandonaron y nos avisaron a los dos días porque nosotros fuimos a averiguar. Recién cuando fuimos peleando nos dijeron”, comentó.

Cabe mencionar que, pese a los intentos, la dirección del hospital Lloveras no atendió a los llamados de este medio para conocer su respuesta.