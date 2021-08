Sputnik V: ¿En San Juan cambiarán la segunda dosis por AstraZeneca?

En los últimos días, la noticia sobre el posible reemplazo de la segunda dosis de Sputnik V por la vacuna de AstraZeneca generó polémica en todo el país. San Juan no es ajeno a esta discusión sanitaria y también evalúan esta chance desde Salud Pública, según confirmó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré en Canal 13.

Sin embargo, la funcionaria comentó que no es la única posibilidad, sino que hay 3 escenarios posible ante las demoras por la falta del componente 2 de la vacuna rusa. “Hay tres escenarios posibles. El primero es seguir con la vacuna con el componente 2 de Sputnik V que llega habitualmente de Rusia en tiempo indeterminado. El otro es la producción local del segundo componente, que si bien esta autorizado, una vez que eso sale del laboratorio lleva otro control de calidad. Un lote de esa producción se envía a Rusia y el Instituto Gamaleya tiene que dar el visto bueno. Eso demora unos 15 y 20 días. Aparte de la producción hay que esperar el okey desde Rusia y también hay que esperar la materia prima para poder fabricarlo. El tercer escenario tiene que ver con la complementación de la segunda dosis con AstraZeneca. En esa instancia estamos”, indicó Jofré.

La semana pasada, Salud Pública reveló que en San Juan hay unas 100.000 personas esperando ser vacunadas con la segunda dosis de Sputnik V. Si bien estudios preliminares indican que es segura la combinación de ambas vacunas, el Gobierno nacional tomará una decisión este lunes sobre cómo se complementará la vacunación, según informó la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti en su visita a San Juan el pasado jueves.

El reemplazo de la segunda dosis por la vacuna de AstraZeneca generó un amplio debate en la opinión pública. Muchas personas rechazaron este posible cambio en el esquema de vacunación. Ante esta situación, Mónica Jofré señaló que hay que recordar que la situación es muy dinámica. “Hay interés nacional e internacional, entes reguladores que aprueban o no. Tenemos la FDA, la EMA, y el ANMAT en Argentina y no se va a hacer nada que no esté aprobado y documentado”, aseguró la funcionaria.

Para Jofré, la vacunación contra el Covid 19 será cada vez más habitual y cree que dentro de un tiempo habrá un calendario anual similar al de la vacunación contra la gripe. “Seguro nos vamos a tener que vacunar todos los años y no sabemos si será con una o dos dosis”, comentó.

Jofré, también respondió dudas sobre la efectividad de las vacunas. Dijo que lo último publicado es que mientras más tiempo pase entre una y otra dosis la inmunidad es mayor. “Eso es muy bueno. Si bien en agosto apuntamos a completar los esquemas de vacunación tienen siempre el 70% de efectividad. Con la segunda dosis alargamos esa inmunidad. Todavía están en estudio las vacunas. Pero las que hay en Argentina están en fase 3, siguen en estudio, pero hay una autorización de emergencia. Está documentado que la efectividad es del 70% y con la segunda dosis se puede prolongar y aumentar a un 90% de inmunidad”, explicó.

Además, Jofré aseguró que las vacunas disponibles en el país y la provincia son efectivas contra la variante delta, la última mutación del coronavirus que ya generó una tercera ola de contagios en Europa y el hemisferio norte. “Los informes científicos dicen que las vacunas son eficaces, cubren la variante delta, pero siempre teniendo en cuenta que es un combo. El virus circula y mientras circulemos nosotros hay más posibilidad de que vaya mutando. Sabemos que la variante delta va a llegar, es cuestión de tiempo. Y sabemos que es mucho más contagiosa. El ejemplo es lo que ha pasado en Córdoba. Es el claro ejemplo de todo el cuadro y la gente tiene que ser muy responsable. Pero hay algunos que no cumplen el aislamiento”, indicó.

Sobre la continuidad del Programa de Inmunización contra el Covid 19 en San Juan, la Jefa de Epidemiología, dijo que apuntan a completar los esquemas de vacunación con las segundas dosis en todo el mes de agosto. “Se viene un fuerte trabajo para completar la vacunación de AstraZeneca, Sinopharm y ojalá Sputnik V”, señaló.

La especialista también despejó dudas sobre la transmisión del virus de personas vacunadas. En este sentido, señaló que todavía se está estudiando si las personas vacunadas pueden contagiar el coronavirus. “Por ahora se piensa que, si pueden contagiar, y en caso de presentar síntomas de la enfermedad tienen que hacer un aislamiento, aunque estén vacunados”, comentó.

Por último, Jofré analizó el futuro de la pandemia y sostuvo que habrá coronavirus “hasta que el mundo decida que tiene que parar”.

“Lamentablemente en el mundo no todos tenemos las misas condiciones económicas, políticas sociales y hay que analizar muchos indicadores. Pero como el virus va mutando, es algo muy difícil que el mundo se ponga de acuerdo y que sean las mimas conductas. En el hemisferio norte no es lo mismo que estamos pasando nosotros. Por eso las políticas sanitarias no son las mismas. Tenemos herramientas para detectarlo, para aislar, la prevención con la vacuna y el tratamiento. ¿Qué más falta? Que entendamos que mientras circulamos esto va a seguir así”, indicó.

“Teneos que entender y hacernos el hábito de que hay que convivir bien, cuidándonos nosotros y al de al lado. Probablemente durante un tiempo estemos así, no es que en el 2022 se termina. No se va a terminar porque el virus va a seguir mutando. Pero lo bueno es que hay que aprovechar la herramienta de la vacunación. Ya se demostró en otras pandemias que la herramienta más poderosa es la vacunación. La gente que no se ha vacunado que se vacune. Recordemos que así no solo nos protegemos nosotros sino también a los demás y generamos la inmunidad colectiva o de rebaño. Todos queremos salir e estar tranquilos”, concluyó.