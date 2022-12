El sanjuanino que hace la réplica perfecta de la Copa del Mundo y además es "anti mufa"

Marcelo "el Bicho" es un sanjuanino cuyo emprendimiento familiar está siendo furor en estos días mundialistas. En su hogar, el "bandanchero" fiel hace una réplica perfecta de la Copa del Mundo. Dio una entrevista a Banda Ancha donde dio más detalles de sus copas "antimufa" que vende en la esquina de Benavidez y Colón.

"Lo importante es que son antimufa, todos los clientes me han dicho, han prometido volver por más. Hasta la final no paramos, eso asegurado", dijo.

Luego explicó de dónde salió la idea de hacer réplicas de la Copa del Mundo: "lo hablamos con la familia porque esto no es todo mío nada más; esto parte de mi madre, esposa, hijas; y la camiseta, la corneta ya es trillado entonces propuse la idea y lo levamos a cabo, algo que nho haga nadie. Existen alancías de plástico, eso está trillado pero es industrial; algo así artesanal nadie ha hecho acá y tomamos esa decisión".

"Nos va bien, la pegamos, San Juan ya me está conociendo mucho más", expresó.

"El molde nace de una copa alcancía de plástico entonces yo la adapté con un poco de ingenio, comjpré 10 copitas y fabriqué 10 molds y en base a eso se rellenó, hice una mezcla muy linda d eyeso y cemento y de ahí partimos. Después se lija, da los detalles, pasa a sección pintura y eso es todo. Es tan complicado como fácil. Este proyecto llevó 6 meses y reciénh estamos viendo los resultados con la familia", explicó Marcelo.

" Mi salón de ventas es la calle, desde siempre", manifestó.

Acerca de la respuesta de los sanjuaninos, el vendedor manifestó que "mis copas son antimufa, entonces la mayoría de los clientes me han dicho que van a volver por más y es cierto. Hice un monto de 600 copas y me están quedando algo de 200, más las que ves acá, he vendido muchas gracias a Dios. Recién Argentina está en octavos, Si Dios y la Virgen quiere me van a faltar, pero ya más de 300 hogares tienen la suya".

Quien quiera su Copa del Mundo, Marcelo las tiene a la venta desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m. todos los días. "Estoy agraciado en tener buena vista y se ve de lejos, la gente para, toca palmas o mi perro me ladra y me avisa que buscan. Yo estoy 24 7, vivo acá, la gente puede venir a cualquier hora. El puesto está abierto todo el día", explicó.