'No sabría leer si no fuera por esta escuela': repudian el cierre parcial de la Mar Argentino

Patricia Chávez, una ex alumna de la Escuela Mar Argentino.

El Ministerio de Educación decidió cerrar los ciclos básicos del Nivel Secundario que se dictaban en distintas escuelas de 25 de Mayo. Esta determinación complica la escolarización de los chicos que viven en las cercanías de dichos colegios, debido al alto costo que les representa transportarlos a otra institución. Una ex alumna de la Escuela Mar Argentino, una de las entidades afectadas, mostró su repudio ante el cierre y aseguró que ella no sabría leer o escribir si no hubiera estudiado en ese lugar.

Patricia Chávez, una de las ex alumnas de la mencionada escuela, aseguró al móvil de Canal 13 que muchos integrantes de su familia pudieron educarse gracias a este colegio. Si bien algunos no llegaron a completar el Nivel Primario, en su caso pudo estudiar los primeros años de la secundaria gracias a la existencia de este establecimiento educativo.

"No sabríamos ni leer ni escribir en mi familia si no fuera por esta escuela. Empezó como una casita de adobe y ahora con todo lo que han remodelado es injusto que intenten cerrar la secundaria. Les están quitando el privilegio y el derecho a la educación a esos chicos de zonas alejadas", expresó.

Además de recalcar la importancia que tiene el dictado de esta primera parte del secundario en esa escuela, Chávez señaló que directamente se ha convertido en un edificio histórico del lugar. Esto se debe a que todos pudieron apreciar como fue evolucionando desde una construcción de adobe a un edificio en buenas condiciones como esta en la actualidad.

"Desde mis abuelos a mis primos han cursado parte de su primaria acá. Hay muchas familias que no tienen la primaria completa. Esta escuela empezó siendo un ranchito, por eso es histórica de esta zona y para mi es injusto que cierren la secundaria porque tiene historia en toda la comunidad. Hay muchos chicos que son policías, docentes y doctores que han salido de esta institución. Es injusto que cierre la secundaria porque estos chicos no tienen la posibilidad de trasladarse más lejos", sentenció.