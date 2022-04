Eutanasia canina: ‘Hay una tremenda falta de responsabilidad ciudadana’

La propuesta por la eutanasia canina, despertó controversias y posicionamientos en la provincia respecto de la medida. El tema ha cobrado interés público y está en la boca de los sanjuaninos. Este miércoles el coach ontológico y filósofo, Michel Zeghaib ofreció su mirada al respecto.

“Me puse a pensar sobre el proyecto de la eutanasia y empecé a recorrer sobre el tema, algunas ciudades y países, en donde alguien se le puede haber ocurrido un proyecto como este y me topé con Holanda”, se trata de la primera ciudad del mundo sin perros abandonados, sin perros en la calle.

Lejos de optar por la eutanasia, este país ha logrado contener la problemática y abordarla en 5 años. “Fue un poseso de más o menos 4 o 5 años, a finales del 2015 y principios del 2016 empezó a generar una serie de políticas de educación, de concientizaciones, de incentivos a la adopción, de multas caras por el abandono animal y campañas de esterilización”, contó.

Al respecto consideró que aún hay cosas por hacer, “a mí me parece que lo que sigue habiendo es una desidia y un desentendimiento de parte de los gobiernos de poder darle una solución a los perros de la calle, a los perros callejeros”.

Por otro lado no desligó de sus deberes a las personas, “hay una tremenda falta de responsabilidad ciudadana”. En este sentido agregó, “no creo que la solución pase por la eutanasia generalizada. Me parece que la muerte no se paga con la muerte”, finalizó.