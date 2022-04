'Una perrera municipal no daría abasto, se llenaría en dos semanas'

La muerte de un empleado del Parque de Tecnología Ambiental asesinado por una jauría desató nuevamente la preocupación por la superpoblación de perros callejeros y el abandono de estos animales.

Para el veterinario sanjuanino, Matías Ticle, ni la esterilización ni la creación de perreras municipales serian suficiente para solucionar esta problemática. ‘Los que trabajamos en esta área lo venimos viendo hace muchos años y venimos peleando por lo mismo. En San Juan, hace aproximadamente 10 o 12 años se viene esterilizando y es una herramienta, pero no es suficiente. No solamente tenemos una sobrepoblación, sino que tenemos un descontrol. No tenemos noción de la situación en la que estamos’, analizó en Banda Ancha.

‘Esto es un problema de hace mucho tiempo. Estas son consecuencias que van pasando por no hacer las cosas que hay hacer. Un pilar que está faltando más allá de la concientización y la esterilización de mascotas, es que tenemos que reglamentar la tenencia responsable de mascotas’, sostuvo.

Ticle, señaló que ‘siempre se trata de buscar soluciones al corto plazo. Pero el problema de los perros en situación de calle es una consecuencia. Hay un problema socio cultural que tenemos. Tenemos que dejar de tirar animales a la calle porque si no los recursos del Estado siempre serán insuficientes’.

El veterinario, cree que la mejor solución para los perros callejeros o jaurías de perros abandonados, es un tratamiento de rehabilitación en un hogar de tránsito. ‘A corto plazo hay que concientizar y esterilizar, pero tenemos que cortar y esta es una medida a mediano largo plazo. Tratar de identificar el animal, enseñar la tenencia responsable de mascotas, el buen trato, el maltrato de animales. Más allá de que tendría que haber un régimen sancionatorio, pero tenemos que tener medidas a mediano y largo plazo porque esas son las bases de todo este problema’, consideró.

‘Hoy un perro en situación de calle es una consecuencia de semanas meses y años atrás que no se hizo lo que se tenía que hacer. Los perros en situación de calle tendrían que tener un tratamiento, pero bajo un contexto donde se traten todas las aristas porque indudablemente si hacemos una perrera municipal se llena en un par de semanas’, sostuvo.

‘Actualmente no queda otra que mandar a un lugar de tránsito y darle la posibilidad de rehabilitarlo. Se necesita un trabajo con conductistas para cambiar sus hábitos. Pasar mucho tiempo en manada, en la intemperie, en lugar descampado buscando la comida como pueden. Hay que cambiar esos hábitos para que vuelvan a ser domesticados’, dijo el veterinario.

Luego, Ticle comparó la situación en otros países que lograron controlar esta población de animales. ‘La realidad de los países del primer mundo es diferente. Ellos pueden quizás hacer una perrera municipal, tiene pocos animales en la calle. Es diferente. Hacerlo realmente bajo nuestro contexto es un arma de doble filo porque no daríamos a basto. En países de primer mundo usan la eutanasia también para el control poblacional’, señaló.

Sin embargo, el especialista recordó que esas prácticas están prohibidas en Argentina. Es por ello que cree que una perrera municipal sin otras medidas sería insuficiente. ‘Un animal en un refugio de esos necesita alimentación, cuidado y la parte púbica quizás no tiene recursos para eso. Algunos municipios no tienen quirófanos de castración, entonces si no tenemos personal capacitado y las condiciones necesarias sabemos quesera difícil que se realice’, dijo.

Además, aseguró que los veterinarios tampoco dan abasto para realizar las esterilizaciones. ‘Hay municipios que los necesitan y son pocos. Con la esterilización se necesitan muchos veterinarios’, dijo.

Apadrinar perros callejeros

Matías Ticle contó que el Voluntariado Provida lleva a cabo un programa para apadrinar perros de la calle. Con el aporte solidario de las personas, pagan por la esterilización y los cuidados de animales en situación de calle.

La tarea es a través de un convenio con la Municipalidad de Rawson y las esterilizaciones se realizan una o dos veces por semana.

El objetivo de apadrinar un perro de la calle es cortar la cadena de reproducción y evitar que sean cada vez más los animales en esta situación. ‘Esto también es para ayudar a los quirófanos públicos, a los municipales que están abarrotados de turnos. La demanda es altísima y no es suficiente’, sostuvo.

Para apadrinar a un perro de la calle, los interesados pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 2644100917.