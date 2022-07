Reclamos por supuestas irregularidades graves en la Escuela Industrial

El profesor Alejandro Vilanova, docente de electrónica de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento contó en el programa Banda Ancha sobre el reclamo realizado a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan.

Vilanova habló de "una serie de sucesos que están ocurriendo y que es necesario modificarlos urgente" en varias áreas no solamente en el departamento que el representa. Aseguró que la institución es la única que no ha sido democratizada dentro del ámbito universitario. El director actual, Mg. Ingeniero Jorge Gutierrez "es de facto", aseguró, "termina siendo un capricho" del rector anterior, por esto aseguró que sufren una serie de medidas que es necesario que se modifiquen.

Entre las falencias el profesor Vilanova dijo que "hay un problema muy grande en el sistema de notas, aparecen alumnos después de tres años sin tener constancia alguna del ingreso a la escuela, aparecen en séptimo año con notas que dudosamente han sido instituidas". Por ello en estos momentos hay una auditoría que seguro tendrá un resultado "muy nefasto para la escuela", expresó el educador.

Mientras tanto describió que el actual director hace 10 años que viene haciendo lo mismo "sigue con su tesitura de no querer modificar lo que está haciendo". Por otro lado destacó que no hubo inversión de ningún tipo en materiales para laboratorio para los alumnos. "No sabemos que se hizo con el dinero de los dos años de pandemia", recalcó.

A esta altura los reclamos directamente ya se han elevado al Rector de la Universidad Tadeo Berenguer, según contó Vilanova, ya que desde hace tiempo han presentado notas al director sin tener respuestas y el responsable es el Rector, dijo, porque es quien designa a la autoridad de la Escuela Industrial. Haciendo la salvedad que el actual director, Ingeniero Jorge Gutierrez, fue designado por el anterior Rector Oscar Nasisi aclaró que es el cuñado del ex Rector.

Según el jefe del Departamento Electrónica de la Escuela Industrial el Rector de la Universidad tiene que investigar las supuestas irregularidades y el "tiene la decisión de modificar esto".