Desde Mendoza busca a un pocitano que sería el padre de su hijo

Ana María Córdoba es de Mendoza y a través de las redes sociales comenzó con la búsqueda del padre de su hijo de 16 años. Este sujeto que ella conoció hace tiempo es de San Juan, concretamente de Pocito. Por ello es que Ana señaló a Diario 13 que no busca nada monetario sino que su fin es dar con el hombre para que su hijo lo pueda conocer. Por ello es que comentó en exclusiva sobre su historia.

La historia de amor de ella con el pocitano duró cerca de 3 meses pero fue intenso. Andrés Eliseo Moreno, que en ese entonces tenía 22 años, es el nombre que tiene del padre de su hijo con quien tenía planes de familia. Pero debido a su condición de trabajador golondrina perdieron el contacto. Esto se sumó a la poca tecnología del momento que llevó a que nunca más lograran verse. Lo que Ana resaltó es que Andrés se fue de Mendoza sin saber que ella estaba embarazada.

De este modo ella señaló 'a mi hijo lo tuve cuando tenía 33 años, al nacer me llamaron desde el juzgado de San Rafael y dónde vivo por el tema de ser mamá soltera'. A la vez añadió 'Yo con esta persona ya había perdido comunicación desde que me quede embarazada además de que no necesitaba tipo de ayuda debido a que yo ya tenía una hija grande'. En la misma línea informó que la búsqueda la inició 'cuando mi hijo tendría 4 meses' y dio al juzgado los pocos datos que poseía. Esto se debe a que el sanjuanino perdió todo contacto con Ana.

Ana desde allí comenzó con una constante búsqueda, con el único fin de cerrar la historia de su hijo quien le consulta constantemente sobre el paradero de su progenitor. Desde tribunales le dieron varias opciones para dar con Moreno, pero nada dio resultado. Por esto es que compartió en las redes sociales la búsqueda, a pesar de que su deseo no era hacerlo público. En este sentido ella enfatizó ' yo no pido nada no pido manutención ni nada. Lo único que yo pido es lo que mi hijo necesita, que es conocerlo'.

Ella en su momento pensó en llegar a San Juan, ya que tiene una dirección de donde vivió con su familia hace 16 años, pero 'no es muy fácil en este momento'. Ella detalló que una de las razones es porque 'no conozco su familia y dónde iría, además yo creo tendrá una familia armada y no es una noticia para que presentarme en su hogar y decirle que tiene un hijo'.

Otro de los puntos por lo que ella busca a Moreno, es porque su hijo padecería de un problema de salud que es hereditario, y por datos que él le proporcionó en su tiempo juntos, también la poseería. Su hijo esta en tratamiento y para poder obtener datos certeros a su médico necesita al progenitor del menor.

En los datos que ella agregó en su publicación en la plataforma Facebook, es que Andrés 'ojos claros, cabello largo ondulado. Su madre se llamaba Leonarda Barbarita Moreno'.