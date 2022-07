Según la gente la frecuencia de los colectivos no bajó por las vacaciones

El momento de volver a casa puede ser un desafío cada día. Las vacaciones de invierno traen aparejados un nuevo obstáculo. El mismo consiste en la baja de frecuencia del transporte público producto del receso escolar. Por ello es que el móvil de Canal 13 salió a conocer la realidad de los pasajeros que diariamente utilizan la RedTulum.

Una de las consultadas señaló 'no, por lo que yo he venido no me ha costado. Lo veo con la misma frecuencia, con la misma calidad que el principio es decir igual'. Esta señora acotó 'yo soy de Albardón y el colectivo normalmente pasa cada 10 minutos y eso se ha mantenido'. En este sentido una señora detalló que ella no ha notado la modificación por las vacaciones.

A pesar de ello una joven estudiante señaló que ella si lo notó ampliamente. Esto de se debe a que habitualmente lo espera 20 minutos y ahora debe hacerlo durante 40 minutos. Este es uno de los tantos casos que si notan la diferencia, que se vuelve un problema. A ello se le suma el frío de la época.



Otro de los casos consultados por el móvil detalló que ella lo que busca es guiase con la aplicación, la que por el momento se maneja de la mejor manera y la ayuda con lo referido al transporte público. A la vez recalcó 'no hemos tenido problemas'.

Por su lado, el colectivero también dio su opinión en cuanto a la frecuencia y detalló que 'no sé modificado en lo que concierne la mañana pero si en la tarde. Aunque es leve la modificación'. En este sentido añadió 'la cantidad de pasajeros ha bajado' y eso es lo que más se nota en lo diario.