Rechazan trasladar los planes sociales a intendentes: 'quieren precarizar'

Los manejos de los planes sociales nacionales por los movimientos populares están en el ojo de la tormenta hace un tiempo en San Juan. Hace unas semanas el gobernador Uñac señaló la necesidad de convertirlos en trabajo, en esa misma línea vienen pronunciándose muchos intendentes.

A esta idea de trasladado de administración a los municipios, Laura Vera, titular de Amas de Casa la calificó como ‘precarización laboral’. Este miércoles en Banda Ancha, la dirigente social acusó que lo que se busca con este cambio es sumar mano de obra barata. ‘Una persona que cobra el Programa Potencial percibe 22 mil pesos y debe cumplir las mismas funciones de trabajador municipal, lo que lo hace ya estar precarizado y no llegar a cubrir ni la mitad de la canasta básica de indigencia’, sostuvo.

Vera aseguró que todos los programas de capacitación o de trabajo tienen que ser cumplidos por ambas partes. Es decir, que el Estado debe garantizar el dinero y el beneficiario lo que el programa implica como prestación. En este sentido, admitió que no en todos los casos se cumple, aunque aseguró que desde Amas de Casa manejan 1.600 programas que son trabajados todos. Incluso señaló que ahora fueron autorizados para formar, y que el beneficiario debe firmar asistencia, caso contrario no cobra el beneficio.

La dirigente aseguró que los movimientos sociales siempre son mal vistos. ‘Los que nos ocupamos de trabajos sociales siempre somos criticados, pero hay trabajadores del Estado que no van a trabajar’, sostuvo Vera denunciando que la vara con que se mide es distinta para ellos.

Por otro lado, la titular de Amas de Casa señaló que en países como Estados Unidos también cuentan con ayuda social. ‘Lo que cambia en esos casos, es que la ayuda llega de la mano del reclamo de los movimientos sociales.

‘Nosotros vemos a la capacitación con el objetivo de impulsar el trabajo porque no hay trabajo en blanco y el Estado está agotado. La economía social es la alternativa para generar ingresos a los hogares’, manifestó Vera consultada sobre el rol del microemprendedurismo.

Por último, la dirigente social aseguró que los subsidios ya no les sirven a las familias. ‘Es un retroceso. En nuestro caso, apuntamos a la producción y al trabajo, porque el salario universal no resuelve nada, puesto que 15 mil pesos en el bolsillo no te modifican la vida’, sentenció.