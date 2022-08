Revuelo en el microcentro por la actitud de inspectores con un vendedor ambulante

El mediodía de este viernes fue agitado en un rincón del microcentro. Vecinos, empleados de comercio y otros testigos calificaron de injusto el accionar de la Policía y dos inspectores municipales que le labraron un acta a un vendedor ambulante y le incautaron la mercadería que estaba vendiendo sin puesto fijo, caminando por las calles del lugar de Capital, según mostró en un vivo San Juan Al Día.

Tanto testigos de lo ocurrido, como personas que pasaban por el lugar y se encontraron con la escena se indignaron con los más de cuatro efectivos policiales y los dos inspectores municipales. A su entender, no dejaban trabajar al hombre que a las autoridades en más de una oportunidad les aseguró tener permiso para trabajar, según se pudo ver en el video.

Según se puede recapitular por los testimonios de los testigos contados en el video, todo habría empezado cuando los inspectores junto a un policía llamaron al trabajador, pero este no fue hasta ellos, sino que siguió caminando con las medias que continuaba vendiendo. Ante esta actitud, el oficial lo alcanzó y lo tiró al suelo.

Con la escena del vendedor en el piso inmovilizado por el policía y los inspectores al lado esperando el momento de hablar con el hombre y tomar medidas, fue que los presentes estallaron contra las autoridades.

Según se pudo apreciar en el video, el trabajador ambulante visiblemente afectado por la situación que estaba viviendo les explicaba a los inspectores que contaba con el debido permiso. El trabajador de la Municipalidad de Capital lo señalaba y se dio una tensa charla en la que se pudo escuchar:

Inspector – ‘Yo mañana te veo aquí o en otro lado y te meto preso

Vendedor- ¿pero de que voy a sobrevivir?

Inspector – Tenes miles de cuadras para vender

Antes de ser llevado al costado de un patrullero cerca del cordón de la calle, el vendedor le dijo al citado medio local que se llamaba Carlos y que tenía ‘un inconveniente con los que están para controlar a los vendedores que no tienen permiso’. El hombre afirmó tener permiso y contó que le estaban quitando la mercadería.

El trabajador contó que sale a vender porque tiene un hijo con discapacidad que mantener y educar. Además, su esposa esta en silla de ruedas, por lo que es vital que el salga a la calle a vender. Entre lágrimas manifestó: ‘me están arruinando la vida, me sacaron para poner a otra persona, me discriminaron’.

Los inspectores municipales aseguraron que les faltó el respeto. Hasta el momento se desconoce porque le laboran el acta y si finalmente se lo llevaron detenido. Lo cierto es que al trabajador se lo pudo ver llorando explicándole a las autoridades que era su trabajo y pidiéndoles que no procedieran. Otro detalle que los testigos señalaron en el video fue que el hombre tenía la campera roa y que se la habrían roto en el forcejeo.

Una joven empleada de comercio que trabaja en la cuadra aseguró que siempre les quitan la mercadería a los vendedores ambulantes y que cuando lo inmovilizaron le rompieron la campera.

Una mujer que al parecer trabaja en el lugar le pidió la mercadería al vendedor para cuidársela y que no se la incautaran. En ese momento, aseguró la testigo, uno de los inspectores le dijo que ella no tenía nada que hacer en el lugar, que no quisieron identificarse cuando les pidió el nombre, y que fueron groseros en el trato para con ella.

Otra testigo expresó: ‘Todos los días roban en el centro y ellos no se presentan, pero a un trabajador le hacen problema’. Algo parecido manifestó un hombre: cuando el gobierno, la municipalidad le deben garantizar el trabajo a la gente lo que hacen es no garantizarle el sustento’.

Un joven que pasaba por el lugar aseguró que lo que le hacían al hombre era una injustica. Otra de las testigo aseguró que escuchó los gritos del trabajador que les pedía por favor que lo soltaran y que tenía el permiso para trabajar, pero a pesar de ello no le hicieron caso y lo mantuvieron en el piso inmovilizado.

Cabe decir, que ningún vecino, testigo o empleado de comercio vio robando al trabajador. Por el contrario, los que lo conocen aseguran que hace años vende medias en el microcentro, que siempre los inspectores le hacen problema y que tiene permiso. De la escena de este viernes, aseguraron que en todo momento les quiso mostrar el permiso, pero que los inspectores municipales no quisieron verlo.