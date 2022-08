Suicidio adolescente: el tiempo compartido es clave para detectar señales

El psicólogo Raúl Ontiveros estuvo en Banda Ancha y habló de una tema sensible en la sociedad: el suicidio. El profesional sostuvo que a diario se dan muchos casos y que la clave para evitar estas tragedias, es el acompañamiento del adulto. Además nos hace reflexionar ¿Qué tiempo real pasamos con nuestros hijos o seres queridos para detectar que algo le pasa?

'El suicidio es una reacción natural y cotidiana que de alguna manera siempre escuchamos y lo promocionamos. Lo cierto es que hay que hablar en familia de estos temas para prevenir. Esto es algo que tenemos que evitar y los adultos tenemos mucho que aprender en ese sentido.

Muchas veces creemos estar al lado de nuestros hijos, pero quizás hablamos poco con ellos. 'Cuanto tiempo pasamos con los chicos, poco. Yo puedo estar con mi hijo al lado, pero si estamos los dos 3 horas con el celular, eso es tiempo no es compartido'.

Ontiveros también aclara que la represión de los adolescentes no solo se trata de consumo de drogas, 'muchas pasan cosas de la misma vida. Para la prevención tenemos que desarrollar todo lo sano que puede haber en los chicos'.

El psicólogo cuenta que en otros tiempos, 'antes cuando éramos niños no se conocía o no se veía mucho el suicidio. Es una realidad más y terriblemente penosa. Muchos padres y madres hoy no cuentan con todos los medios de comunicación para poder sentarse con los chicos y escucharlos', cerró.