La curiosa historia de cómo la reconocida periodista local se decidió por trabajar junto a Susana Laciar

Este martes, Adriana Luluaga, la reconocida periodista sanjuanina, estuvo en comunicación con Tarde Trece. Ella contó cómo fue que decidió aceptó el ofrecimiento de trabajo que le hizo la flamante intendenta Susana Laciar. Luego de un breve tiempo de reflexión, la comunicadora aceptó con gusto ser la es la nueva Secretaria de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Capital y expresó que se siente a gusto de este nuevo rol.

En cuanto a la historia, Luluaga indicó que conoce a la jefa comunal capitalina desde que ambas eran pequeñas. Y en un encuentro Laciar, le hizo el ofrecimiento para trabajar en su equipo, entonces en un primer momento Adriana le dijo que no. Acto seguido, la intendenta le dijo una frase que tocó el corazón de Luluaga, 'Él que mucho recibe, algo tiene que dar', y según contó la periodista, 'su frase me mató (metafóricamente)', expresó Adriana.

Luego de esto, Luluaga decidió ir a su madre de avanzada edad para consultarle en su sabiduría que opinaba sobre esta situación. Fue entonces que la señora, le contestó de manera contundente, 'Mi mamá me dijo de manera contundente "bonita, ¿hace cuanto estás fuera de actividad?. Me miró a los ojos y me dijo "ya es suficiente, volvé a trabajar", expresó entre Risas la nueva Secretaria.

Mirá la entrevista completa, al principio de la nota