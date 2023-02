Nación le dio el visto bueno a casi 450 nuevos hogares en San Juan

Este miércoles el Gobernador Sergio Uñac estuvo en Buenos Aires gestionando nuevos hogares para la provincia y a raíz de las negociaciones, Nación dio buenas noticias vinculado a casi 450 nuevos hogares.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Además participaron el secretario de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Robert Garcés y el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet.

El encuentro tuvo como eje un análisis del presente habitacional de la provincia, como también la aprobación financiera para 44 viviendas que se ubican en Iglesia y la aprobación técnica para 389 viviendas en Santa Lucía. Estas obras se ejecutarán a través del Programa Federal Casa Propia.

Tras el encuentro, Uñac dijo que "estamos trabajando codo a codo, hay más de 3.500 viviendas financiadas por el Gobierno Nacional en San Juan. Nosotros también hacemos importantes esfuerzos desde la provincia, y estamos totalizando la construcción de cerca de 5.500 viviendas entre la Nación y la Provincia”.

Por su parte, el director del IPV, explicó que “lo firmado hoy con la no objeción financiera, nos permitirá iniciar la construcción de 44 viviendas en el departamento de Iglesia para el Barrio ‘Puente Verde’. Por otro lado, hemos estado trabajando en la no objeción técnica de 389 viviendas en el departamento de Santa Lucía. Hay que seguir adelante con estos trámites para lograr la no objeción financiera".

(Fuente: Prensa Gobierno de San Juan)