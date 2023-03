A primera hora: reclamo de autoconvocados en el Cívico, esta vez sin cortes de calle

No se registraron cortes en los alrededores del Centro Cívico.

Este lunes 13 de marzo comenzó una nueva jornada del reclamo salarial de los docentes autoconvocados. Sin embargo este día la manifestación tuvo una particularidad, se trata de que al menos durante las primeras horas de la mañana no se registraron cortes de calles en los alrededores del Cívico.

Cabe destacar que durante este día si se registró la presencia de los manifestantes, sobre todo un grupo reducido a metros del recordado reloj del Parque de Mayo. No obstante los mismos, por lo menos hasta las 09:00, no intervinieron el tránsito vehicular en ninguna de las arterias que rodean el Centro Cívico.

Si bien durante estas primeras horas de la jornada los conductores no han presentado inconvenientes, no se descarta que los autoconvocados vuelvan a cortar arterias principales a lo largo del día. No sólo en Capital, sino también en otros departamentos más alejados.