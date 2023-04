Duilio, el sanjuanino de 53 años que quiere ser 'el renguito de Gran Hermano'

Luego de que una nueva temporada de Gran Hermano llegara a su fin, los dueños del formato en Argentina ya abrieron el casting vía redes sociales para la próxima edición. Debido a esto, gente de todos puntos del país comenzó a publicar sus videos con la intención de ser seleccionados como participantes. Uno de ellos fue Duilio, un sanjuanino de 53 años que utilizó su Facebook para publicar su presentación. Allí manifestó que quiere ser 'el renguito de GH', ya que a raíz de un siniestro vial perdió su pierna derecha.

Con el paso de los días se pudo ver a varios sanjuaninos publicando vía redes sus casting. Por ejemplo quienes realizaron este tipo de posteos fue el cantante Elías Jácamo, el animador conocido como 'Lito', entre muchos otros. Entre todos ellos uno que destacó, sobre todo por su impronta humorística fue Duilio Gordillo.

Se trata de un hombre que sufrió un serio accidente automovilístico en el año 2009. Como resultado del mismo, lamentablemente debieron amputarle su pierna derecha. Sin embargo, el propio sanjuanino aseguró en su video de presentación que esto nunca le trajo grandes problemas en su vida cotidiana.

Duilio junto con el 'Chiqui' Tapia

'Quiero entrar a la casa de Gran Hermano, me considero capaz. Soy jubilado por una pequeña discapacidad que tengo. En el 2009 tuve un pequeñito accidente de tránsito donde perdí mi pierna derecha pero aún así, atenti, no me impide hacer cosas como bailar. Puedo hacer la del Dibu, puedo manejar un auto con mi pierna izquierda y los tres pedalines. Puedo subirme al techo siendo renguito y arreglar mi auto también. Puedo hacer muchas cosas, por eso considero que puedo estar ahí', expresó en la grabación.

De esta manera el sanjuanino ya dio el primer paso en la búsqueda de cumplir su sueño de entrar a la casa más conocida del mundo. Cabe destacar que desde la última temporada este reality que alcanzaba los 20 puntos de raiting cada noche, ya no cuenta con un límite de edad para los participantes, simplemente el requisito es que sean mayor de 18 años.

Para cerrar su video Duilio, le pidió a la comunidad sanjuanino que apoye su publicación para que tenga más chances de que su casting llegue a las autoridades de Telefe. 'Apoyenmé loco, vamos el renguito que quiere estar en Gran Hermano 2023. Nos vemos, besos para todos', manifestó el hombre.