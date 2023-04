Todavía le buscan familia a los perritos de la 'Casa del Horror' en Santa Lucía

El pasado mes de febrero salió a la luz una situación horrenda que estaba ocurriendo en Santa Lucía. Una mujer tenía encerrados en su casa a perros y gatos a los cuáles sacrificaba 'por que se lo pedía el demonio'. Afortunadamente casi todos los animales pudieron ser rescatados pero todavía se les busca una familia a cada uno, ya que se necesita un perfil de adoptante muy específico.

Marilú Garcés, integrante de la fundación 'Patitas Sin Hogar', contó en Cien por Hora cuál es la situación actual en la que se encuentran estos 20 animales. Se trata de un total de 14 perros y 6 gatos que fueron salvados de un final trágico dentro de la 'Casa del Horror' que esta ubicada en el barrio Empleados de Comercio.

'Los perros que no soportaban la luz del sol, no lo habían vivido nunca y tenían los ojos achinados hasta que se acostumbraron. Pasaba lo mismo con las manos humanas. Se las acercaban y ellos se orinaban de miedo o se amontonaban todos juntos en un rincón. Tuvimos que recurrir a un conductista canino para empezar a sociabilizarlos. Todavía son desconfiados, ese es el motivo por el que nos cuenta encontrar adoptantes. Buscamos gente especial porque son perritos especiales', expresó.

Garcés aclaró que están buscando gente adulta que no conviva con niños. Lo mejor sería un matrimonio adulto o una persona mayor que viva sola ya que al no estar completamente sociabilizados, no se sabe como pueden reaccionar ante un menor que quiera tocarlos o jugar.

Otro de los requisitos en los que hizo hincapié la entrevistada, es que los potenciales adoptantes deben tener un fondo cerrado en sus casas. Esto se debe a que si alguno de estos animales se escapan, muy probablemente no se los pueda volver a rescatar fácilmente.

'Los gatos son sumamente ariscos. Una señora nos ha ofrecido una jaula enorme para tenerlos de a poco. Por suerte tanto los gatos como los perros están esterilizados. Ha llamado muchísima gente, pero se necesitan estas características. Que tengan fondos cerrados y que sean personas mayores sin niños. No es que no haya interés de la gente, sino que cuesta encontrar personas así', sentenció.

Por último, Marilú se refirió a la situación de la mujer que tenía a estos animales en las peores condiciones posibles en su casa. Aparentemente esta señora se expresaba muy bien con quienes acudían a su vivienda, pero de un momento a otra aseguraba que el diablo se le aparecía y le hablaba.

'La señora es muy agradable para hablar, pero a veces tiene delirios. Ella lo hace muy creíble. Por ejemplo, está hablando conmigo, mira para atrás y dice que atrás mío esta el demonio. Lo dice con mucha seguridad. Estas personas que no se las atiende o que no tienen alguien responsable cerca, vuelven a caer en lo mismo. Ella decía que en esa casa esta el demonio y que él era el que le pedía estos sacrificios. Quiere decir que si no la atienden ella va a seguir haciendo sacrificios', sentenció.