Desalojo en Rawson: las 7 familias no tienen a donde ir

La semana pasada se vivió una tensa situación en el departamento Rawson, cuando intentaron desalojar a 7 familias de un terreno que no les pertenecía. Si bien al principio se vivieron momentos de conflicto, estas personas aceptaron quedarse una semana más para buscar otro lugar al que mudarse. El tiempo pasó y ellos aseguran no haber encontrado ningún sitio para alquilar con los ingresos que tienen.

Algunos de los afectados manifestaron que todos los lugares que consultaron piden más de $100.000, al menos dos recibos de sueldo y garantes. El problema radica no sólo en la falta de dinero, sino en que ninguno de ellos tienen un trabajo en blanco como para presentar algún comprobante.

'No hemos encontrado lugar. Buscamos con toda la familia y te piden dos recibos de sueldo, garantes, mucho más de $100.000. No tenemos donde irnos, estamos esperando que le den un lugarcito en un hogar a los niños, yo me iré a la casa de mi papá un rato pero no puedo hacer más nada. No queremos que entre por la fuerza la Policía y que lo vean los niños, así que nos vamos a ir', contó.

En este caso el entrevistado señaló que no sólo tiene que hacerse cargo de su hijo y de su esposa, sino también de su pequeña hermana ya que su madre murió hace 3 meses. Por otro lado revelo que entre las 7 familias juntaron dinero para poder contratar una abogada, para ver si los puede ayudar a buscar una resolución a este inconveniente.

'Me prestaron una casa y me la pidieron por la noche, sólo por una semana me la prestaban. Esperaremos alguna solución por parte de las chicas de Niñez, dicen que hay que esperar. Pudimos juntar una monedita entre toda la familia. Fue muy complicado pero lo hicimos para poder pagarle a una abogada, así que ya la tenemos y esperemos que salga bien. Queremos que nos represente para ver que solución nos pueden dar', declaró.