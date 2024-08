Exclusivo: Mallea aseguró sentir vergüenza por el positivo en alcohol

Dos días después del escándalo del fiscal Roberto Mallea dando positivo en un control de alcoholemia, el alto empleado judicial decidió romper el silencio y contar lo que ocurrió esa madrugada, en los micrófonos del móvil de Canal 13.

'Lamentablemente fue un hecho desafortunado y desagradable por haberlo vivido de esa manera por haber vivido de esa manera, porque sinceramente uno está expuesto y sabe que estas cosas no tendrían que suceder', expresó primeramente el fiscal.

Mallea contó que el domingo en la madrugada el evento en el que consumió alcohol fue el cumpleaños de su hijo. 'Por ahí uno relativiza tomar una o dos copas demás o tres copas de más pensando en que se siente bien, porque sinceramente no es que haya estado perdido, no es que haya estado totalmente inconsciente, pero cuando pasan estos controles suceden esas cosas, como muchos me han dicho solidarizándose conmigo diciéndome a cualquiera le puede pasar', expresó.

'Uno es una persona pública, uno sabe que, en este sentido, tiene que cuidarse de esas cosas'

'Estoy arrepentido como le dije al fiscal general. Estoy reconociendo el hecho y aceptando las consecuencias', manifestó Mallea que además confesó que siente vergüenza por lo ocurrido. 'En mis 40 años en Tribunales, como en mis más de 12 años como fiscal, he tenido una trayectoria intachable', subrayó el fiscal de ANIVI.

Mallea contó que su hijo mayor 'lo retó con razón' diciéndole que era una figura pública y que se tiene que cuidar. 'Esto me sirve de experiencia, ya que, gracias a Dios, más allá de que no soy tan irresponsable como decir que he manejado totalmente consciente. pudo haber pasado algo más grave, pero afortunadamente no pasó', precisó el alto empleado judicial.

A pesar de la actitud de pedir perdón y aceptar su responsabilidad en el grave hecho, el fiscal apuntó contra algunas personas que levantaron rumores y comentarios a partir de lo ocurrido. 'Me enteré que dicen que yo tengo un problema de alcohol, cuando eso es totalmente ajeno a la realidad, pero bueno son las consecuencias que uno tiene que asumir y dar la cara porque es lo que corresponde'.

Por último, el fiscal aseguró una vez más, que en ningún momento desde que salió del cumpleaños de su hijo, estuvo inconsciente. Además, destacó el trabajo de esa noche del personal policial, el cual realizó el control de alcoholemia. ‘Trabajaron excelentemente’, precisó.

Por último, Mallea desmintió las versiones en donde lo ubican a él tratando de coimear o convencer a los efectivos que le hicieron la prueba, de que era fiscal de ANIVI.