30 años de amistad: un japonés y un sanjuanino unidos por el coleccionismo

En el marco del Día del Coleccionista, Diario 13 San Juan entrevistó a Héctor Nuñez, un coleccionista de 59 años que desde los 11 recolecta estampillas de todo tipo. Este hobbie lo llevó a conocer a Chiaki Asami, un coleccionista japonés con quien comenzó a comunicarse a los 18 años como radioaficionado. Ambos consolidaron una amistad que culminó en un emotivo encuentro en 2017, tras casi tres décadas de intercambiar correspondencia.

“Nos comunicamos por primera vez por radio. Yo tenía un pequeño equipo con el que me pude comunicar con mucha gente de todo el mundo. Y ahí coincidí con mi amigo, Chiaki Asami. Nos escribíamos y nos enseñamos el idioma mutuamente para poder comunicarnos. Además nos enviamos todas las estampillas que sabíamos le sumarían al otro ”, relató Héctor.

A lo largo de los años, la comunicación evolucionó con los avances tecnológicos: dejaron la radio para usar internet y llamadas telefónicas. Sin embargo, seguían sin conocerse personalmente.

“Pasamos muchos años sin vernos. Hace un tiempo me enfermé, tuve un tumor cerebral y juré que si me curaba, iría a conocerlo. Y así fue, en el 2017, nos conocimos y fue mágico. Conocí todo lo que él me contaba y logramos abrazarnos”, contó emocionado Héctor.

El coleccionista contó que se acompañaron a lo largo de su vida, al menos los más importantes. “El nacimiento de nuestros hijos, el fallecimiento de mi padre, mi enfermedad, en cada momento nos acompañamos”, contó nostálgico y agradecido.

Como digno coleccionista, Héctor ha guardado cada recuerdo de su amistad con Chiaki: las primeras fotos que intercambiaron, las estampillas enviadas y los mensajes escritos en español y japonés. Hoy, ambos esperan con ansias un nuevo reencuentro para seguir coleccionando momentos y volver a abrazarse.