En una entrevista exclusiva por Banda Ancha, la Lic. Mariela Suárez, denunciante en el resonado caso Bloch, habló y compartió los detalles de la experiencia que marcó profundamente su vida y carrera profesional. Tras casi dos años de silencio, Suárez explicó los hechos, el impacto en su vida y su lucha por defender su dignidad frente a un largo proceso de denuncia por acoso laboral y sexual por parte del ahora ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ.

Mariela Suárez es directora de Apoyo a la Docencia e Investigación en la Facultad de Ciencias Exactas, cargo que ocupa desde hace seis años tras un concurso por antecedentes y oposición. Según relató, sus problemas comenzaron cuando intentó informar sobre irregularidades en la institución. Después de meses intentando comunicarse con el entonces decano, Suárez relata que el 28 de diciembre de 2022 fue víctima de una propuesta sexual explícita por parte de este. Además, denunció que tras este episodio, el acoso laboral al que fue sometida empeoró la situación.

“Yo fui secretaria privada de Bloch antes de ser directora, entonces, conozco muy bien su manera de actuar, su manera de extorsionar a la gente y cómo él maneja las cosas o cómo él manejaba todas las cosas a su conveniencia, por supuesto” señaló la licenciada.

Agregó que: “El impacto psicológico y laboral fue devastador. Me vi obligada a dejar mi carrera docente después de 39 años en la universidad” relató.

Suárez señaló con énfasis la falta de respaldo por parte de las autoridades universitarias, pese a ser una institución con protocolos contra la violencia de género. Afirmó que, incluso tras exponer su caso al rector y la vicerrectora, no obtuvo respuesta.

“Por parte de la institución no recibí absolutamente ningún apoyo. Fui personalmente el año pasado a hablar con el rector y la vicerrectora, los esperé en la puerta y subí con ellos los seis pisos en el mismo ascensor. A la vicerrectora le dije, que ella siendo mujer, cómo no podía defenderme, siendo que ella venía de presidir todo el mes de marzo actos a favor de la mujer. Evidentemente para ella yo no soy una mujer, todavía estoy esperando una respuesta, y el rector tampoco, no recibí apoyo” argumentó.

No obstante, destacó el apoyo recibido por su abogado, el Dr. Roberto Correa Esbry, el gremio y la Oficina de Violencia de Género: “Es fundamental que quienes sufren violencia se animen a denunciar. Velar por la dignidad y los derechos es primordial.”

La denunciante criticó el manejo del caso dentro de la universidad, acusando a las autoridades de prolongar el proceso para favorecer al decano: “Bloch pidió ventajas y las obtuvo. En lugar de enfrentar la exoneración, renunció antes de que se pudiera realizar una asamblea decisiva.”

Más adelante en la entrevista, cuestionó la votación secreta realizada en torno al caso, argumentando que, al ser un tema de dominio público, debía haberse manejado con mayor transparencia: “Estoy convencida que desde la universidad lo estuvieron apoyando todo el tiempo, cosa que conmigo no hizo nadie.”

Con la reciente asunción de Natalia Núñez como decana, Suárez expresó reservas sobre su regreso al ámbito laboral. Recordó conflictos previos con Núñez, incluyendo episodios de violencia laboral que desembocaron en una carta documento en enero de 2023.

Sin embargo, dejó en claro su posición: “Yo soy de planta permanente. Entonces, yo no tengo por qué irme de mi lugar de trabajo.”

Suárez informó que actualmente se encuentra en licencia extraordinaria, la cual fue posible gracias a una modificación del régimen de licencias universitarias. Este cambio permitió incorporar un ítem para casos de violencia laboral y de género, otorgando hasta 180 días corridos, ítem que no cambiaba desde hacia décadas.

Mariela Suárez concluyó su declaración alentando a otras víctimas a alzar la voz: “Hay que animarse a denunciar, sin importar el ámbito. Defender nuestra dignidad es un acto de justicia para nosotras mismas.”

Esta denuncia se suma a una serie de casos que puso en manifiesto la necesidad de abordar de manera urgente la violencia de género y laboral en instituciones académicas, exigiendo políticas claras y efectivas de prevención y respuesta.