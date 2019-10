We will ban you: La banda Queen le prohibe a Trump utilizar su musica en su campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recientemente golpeado por el copyright de una de las canciones que utilizó durante su campaña. Se trata de "We will rock you", de Queen. Medios informan que la canción fue utilizada en su totalidad, y que en realidad, no estaba autorizado a darle uso.

El representante de la banda fue quien salió a dar las declaraciones, y explicó que a unas cuantas horas de la subida del video, la banda ya estaba trabajando para quitarlo por derechos de autor.

El video fue quitado el domingo de twitter, el editor musical de la banda fue quien se encargó de hacerlo, pero para ese entonces ya tenia una repercusión de 1.7 millones de visualizaciones.

De todas maneras, esta no es la primera vez que Donald Trump se mete en problemas al usar música que no tiene autorizada. A fines del mes pasado quitaron de Twitter otro video la canción "Fotografía" de Nickelback, y la semana pasada, Prince tuvo un descargo al verlo utilizar "Purple Rain" en un evento, cuando un año atras ya habían acordado en que el presidente de EE.UU. no tenía permitido valerse con ninguna de sus canciones.