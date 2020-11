Dejó a su novio por una foto

Una mujer descubrió que su pareja le era infiel gracias a un detalle que notó en una selfie. Posterior a eso es que expuso su hallazgo en TikTok y se volvió viral rápidamente.



Se trata de Sydney Kinsch, una joven que recibió una imagen de su novio viajando en su auto. Pero como muchos ella se fue a los detalles. Sucede que al prestarle mucha atención, se dio cuenta que su pareja estaba siendole infiel.

Ella logro ver en el reflejo de los lentes de sol de su novio dos piernas de mujer. Claramente estas pertenecían a una acompañante que el sujeto trataba de ocultar. Esto llevo a descubrir el engaño, por lo que decidió lo exponerlo sin duda en la red social TikTok.

Miles de usuarios comentaron y compartieron la foto del descuido. Además este clip en la plataforma acumuló más de un millón de reproducciones. En la publicación, la protagonista añadió: "Miré el reflejo en los lentes de mi novio y lo descubrí".

Contó luego: "Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de lo que me había enviado y me dijo que no tenía idea de qué le estaba hablando. Luego, me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo.". Pero esto no quedo ahí, después agregó "Tras indagar e investigar un poco más, descubrí que me fue infiel con al menos cinco mujeres".