Quisieron vender una casa y se les apareció el fantasma del dueño

Esta historia que se asemeja a lo que se puede ver en una película de terror sucedió luego que el abuelo de Tyler Thornton falleciera, siendo un adulto mayor. Es que esta perdida llevó a que su familia de Australia decidiera vender el inmueble. Pero cuando la agente inmobiliaria fotografió diferentes partes de la vivienda, se sorprendió ya que logró captar una imagen fantasmagórica.

Según lo que comentaron y difundieron, en la foto se puede ver que el antiguo dueño de la casa parecía estar detrás de una de las ventanas. Y lo que más ha sorprendido en las redes, donde la imagen se viralizó, fue que en dicha fotografía pareciera que en esos momentos está lavando platos en la pileta de la cocina. Es así como la imagen llegó a la familia que tomó la decisión de viralizarlas.

La hija del fantasma, explicó que cuando falleció mi papá, tuvimos que vender su casa en Port Victoria, el agente inmobiliario tomó estas fotos y se las envió a mi mamá de inmediato. La mujer aseguró que no había nadie más en la propiedad en ese momento. Es así como comentó el momento en que aprecian lo que pasó " La mujer (que actúa como agente inmobiliaria) me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije ´¿quién está en la ventana?´ Ella se asustó y me colgó."

Tyler mostró el hecho paranormal en Facebook aludiendo a que el hombre vivió allí 25 años. Además precisó que al momento de morir el hombre era más robusto, aunque en la foto se lo ve más delgado, quizás la figura de su juventud.