Insólito: una joven fue vacunada y la filmaron... ¿llorando de bronca?

Con la campaña de vacunación en la Argentina tomando velocidad en las últimas semanas, más y más personas reciben dosis todos los días. Asimismo, es común ver en las redes fotos y videos de personas siendo inoculadas para celebrar el dar un paso más hacia el fin de la pandemia. Sin embargo, recientemente se conoció la reacción completamente opuesta de una joven tras recibir una dosis de Sinopharm.

A través de TikTok, se viralizó una filmación que muestra a una joven llorando desconsoladamente tras vacunarse. Según se puede escuchar, al parecer está hablando con su abuela y quejándose por el fármaco con el cual la inocularon.

“Me pusieron la vacuna china”, comienza en referencia a uno de los laboratorios encargados de desarrollar dicha cura para el Covid 19. “La peor de todas, y ahora me re duele abuela. No puedo mover el brazo, no te rías abue”, se queja ante la cámara la rubia.

El responsable de las imágenes es el usuario @nachitoomaceira, quien tituló su publicación como: “Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca”. El material audiovisual ya cuenta con más de 2.9 millones de reproducciones en la plataforma e incluso llegó a migrar a otras redes sociales tras ser compartido por los usuarios de las mismas.

Actualmente la Sinopharm implica una efectividad del 61,6% en la protección contra el coronavirus con apenas una dosis. Con ambos componentes, el número alcanza el 84%, por lo que logró la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.