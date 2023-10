De terror: una familia despedía a su difunto y se les cayó el ataúd

Un acontecimiento insólito y de terror, sorprendió a los mexicanos, cuando durante un entierro, al intentar colocar el ataúd en su lugar el andamio falló y este cayó. Las redes sociales, en particular TikTok, rápidamente difundieron este incidente tan extraordinario como espeluznante, ya que el cajón se abrió y el fallecido cedió al piso, convirtiéndolo en un fenómeno viral en cuestión de horas.

A pesar de la tristeza del momento, el video se transformó en un auténtico suceso en las redes sociales, registrando más de 59,5 millones de visualizaciones y 4,6 millones de "me gusta".

El video, que atrajo la mirada de millones de espectadores, presenta a un grupo de personas reunidas alrededor de un nicho en el cementerio, mientras tres individuos luchan por colocar el ataúd. Lo que en un principio parecía ser un entierro normal y sosegado, dio un giro sorprendente en cuestión de segundos.

En el momento más delicado de la filmación, la superficie que sustentaba a los individuos cedió, resultando en una caída espectacular en la que también se vio involucrado el féretro, que, para asombro de todos los presentes, se abrió debido al impacto. Las caras de asombro se manifestaron en los semblantes de los presentes, entre los cuales se encontraban familiares y amigos que habían asistido a ofrecer sus últimas despedidas al difunto.

La escena desordenada y extraordinaria resultó excesivamente impactante para ciertos individuos, quienes, abrumados por el incidente, se retiraron del sitio profundamente conmovidos por lo que habían presenciado. Este inusual acontecimiento en este entierro desató una avalancha de respuestas en las plataformas de redes sociales, que abarcan desde risas nerviosas hasta expresiones de asombro absoluto.

“El que armó el andamio es el culpable”, “Me pasa eso en mi primera chamba y me muero junto con el muerto”, “El verdadero no me iré sin llevarme a alguien conmigo”, “No lo dejan descansar en paz”, “El de camisa azul cuando se levantó del suelo: Uff casi me muero yo también”, “Wow, creo que no fue culpa de ellos que se cayera el ataúd; fue que se quebró la tabla”, “Nada mas por el principio sabía que iba a salir re mal (se mataron y al otro lo remataron)”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.