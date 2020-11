Jáchal testeará gratis a sus turistas

Jáchal finalmente decidió habilitar el turismo interno. Considerando que cada establecimiento ya cuenta con sus protocolos seguros, el intendente Miguel Vega dio el 'ok' para recibir visitas. Para ingresar al departamento se exigirá un test negativo, el cual realizarán de forma gratuita.

'Tardamos un poquito para tratar de que sea más controlado. A los alojamientos, prestadores y gastronomía se le está pidiendo que esto se cumpla a raja tabla, el tema es cuidarnos', detalló en Canal 13 la directora de Turismo de Jáchal, Rosana Illanes.

La página de Turismo ya está abierta para sacar el permiso y disfrutar de todo lo que Jáchal puede dar. 'Todos los lugares deberán tener el sello de Establecimiento Seguro para dar tranquilidad de que están capacitados. A las personas que vienen se les pedirá el permiso', remarcó.

Debido a que el resultado negativo será un requisito para ingresar, quienes no lo tengan serán testeados sin cargo en la entrada al departamento. 'También está bueno que traigan el alta en el caso de que hayan tenido la enfermedad, acá no se va a discriminar a nadie', se explayó.

En este sentido, considerando que el virus está circulando, Illanes pidió que quienes tengan síntomas cumplan el aislamiento. 'Esto depende de cada uno. Le abrimos las puertas a la gente pero a las reglas las ponemos nosotros, se deben respetar los protocolos', explicó.

En cuanto a la capacidad hotelera, indicó que será del 50%. 'En una cabaña no pueden haber 10 personas, a no ser de que sea una familia que convive y pueda comprobarlo. Pero si van con otros familiares o amigos no pueden exceder la capacidad', agregó la funcionaria.

Illanes comunicó que los campings aún no están habilitados, pese a jachalleros los visitaron el fin de semana. 'Posiblemente recién en diciembre se autoricen. Ahora solo hay lugares para hacer trekking, ciclismo y cabalgata. El uso de campings amerita intervención policial', insistió.