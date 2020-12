Conocé cuales son las canciones más escuchadas este 2020

La plataforma de streaming en la que miles de personas reproducen sus temas preferidos, dio a conocer cuales son las canciones que se transformaron en los hits del año.

El 2020 fue un año muy particular, y esto es por diferentes motivos. Diego Maradona y la pandemia marcaron fuertemente un mal año. Más allá de todo, incluyendo a las vacunas y la cuarentena, hubo muchos artistas que lograron que sus canciones se transformaran en hits inolvidables y pegadizos.

Según Spotify, la canción más escuchada del año en todo el mundo fue ‘Blinding Lights’ de The Weeknd. A este tema le sigue la pegadiza ‘Dance Monkey’ de Tones and I y 'The Box’ de Roddy Ricch.

Por otro lado, también indicaron que Bud Bunny fue el artista más escuchado globalmente y Bizarrap, el argentino con más reproducciones, esto es debido a las múltiples colaboraciones con diversos artistas del mundo del trap.